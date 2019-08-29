Кассир алтайской поликлиники три года забирала деньги. Похищено 800 тыс. рублей

Хищение более 800 тыс. рублей в одной из поликлиник Алтайского края выявили полицейские, сообщает региональное ГУ МВД.

"29-летняя жительница края в течение трех лет систематически присваивала поступающие денежные средства", – рассказали в ведомстве.

Она принимала платежи за оказание медицинских услуг, но в кассу вносила не все деньги, либо оформляла фиктивный возврат средств пациентам. В общей сложности было похищено более 800 тыс. рублей.

В отношении сотрудницы частной поликлиники было возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

В прошлом году в Петербурге поймали кассира в супермаркете, которая бесплатно отдавала еду старикам.