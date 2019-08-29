Кассир алтайской поликлиники три года забирала деньги. Похищено 800 тыс. рублей

Хищение более 800 тыс. рублей в одной из поликлиник Алтайского края выявили полицейские, сообщает региональное ГУ МВД.
"29-летняя жительница края в течение трех лет систематически присваивала поступающие денежные средства", – рассказали в ведомстве.
Она принимала платежи за оказание медицинских услуг, но в кассу вносила не все деньги, либо оформляла фиктивный возврат средств пациентам. В общей сложности было похищено более 800 тыс. рублей.
В отношении сотрудницы частной поликлиники было возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до 6 лет.
В прошлом году в Петербурге поймали кассира в супермаркете, которая бесплатно отдавала еду старикам.
Комментарии
частной поликлиники
В частной зарплаты вроде бы хорошие, все равно воруют