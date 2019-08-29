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Барнаульцы хотят жить вместе. Спрос на аренду комнат в складчину вырос на 26%

, ИА "Амител"
В Барнауле зачастую предлагают арендаторам комнаты, средняя стоимость которых 5,1 тыс. руб в месяц
Снимать комнату в складчину дешевле почти в пять раз / Фото: mira-the-red.livejournal.com

Снимать комнату в складчину дешевле почти в пять раз / Фото: mira-the-red.livejournal.com

За год интерес к совместной аренде жилья в Барнауле вырос на 26%, а самый популярный и доступный вариант совместной аренды жилья – комната в квартире, выяснили аналитики "Авито Недвижимость".

Большинство хозяев в Барнауле предлагают арендаторам комнаты. Дома, квартиры и другая недвижимость занимают 11% этого сегмента рынка. Средняя стоимость комнаты составляет 5,1 тыс. руб., тогда как часть дома, дачи или коттеджа обойдет в 8 тыс. руб. в месяц. Совместная аренда домов, дач и коттеджей за год в цене выросла на 48%, а комнаты – на 7,2%. При таком виде аренды за год стали доступнее только квартиры – на 57,9%.

В России стоимость большинства видов совместной аренды снизилась, но цена за отдельную однокомнатную квартиру за год существенно выросла и сейчас в среднем составляет более 35 тыс. руб. в месяц. Таким образом, снимать квартиру в складчину почти вдвое дешевле, а снимать комнату в квартире – дешевле почти в пять раз.

Популярность совместного проживания среди россиян стала на 5% меньше по сравнению с прошлым годом, отметили в "Авито Недвижимость". Наиболее популярна аренда с подселением в Москве – 30% запросов.

Востребованность совместной аренды выросла в шести городах. На третьем месте Барнаул – рост на 26%.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

29.08.2019 13:05
- гость -

сдам однушку двум студенткам, диван, телек, холодильник, плита, утюг, стиралка...
за 10 тыс в месяц

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29.08.2019 13:20
- гость -

Причина роста такого спроса элементарна - денег у народа всё меньше.

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29.08.2019 13:37
Илья


29.08.2019 13:05
- гость -
сдам однушку двум студенткам, диван, телек, холодильник, плита, утюг, стиралка...
за 10 тыс в месяц

Тебе их папы потом хвост оторвут, фальцетом петь начнешь.

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