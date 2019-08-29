Жителю Алтая потребуется 16 зарплат, чтобы погасить средний кредитный долг по краю

Срок выплаты по кредитным обязательствам в Алтайском крае превышает средний по стране, в первую очередь это связано с мизерным разрывом между средним уровнем дохода и минимальной оплатой труда, рассказали Amic.ru в "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА).

Сегодня в России у 75% экономически активного населения кредитные обязательства, что соответствует показателям европейских стран. Чуть более 10% из них имеют доход ниже 50 тыс. руб. и вынуждены отдавать на погашение займа более половины от своего ежемесячного дохода.

В среднем по стране клиентам банков потребуется 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить долговые обязательства перед кредитной организацией. В течение этого времени "посторонние" траты (продукты, проезд, оплата услуг ЖКХ) должны составлять сумму, не превышающую прожиточный минимум в регионе, который варьируется в пределах 11-12 тыс. рублей.

Годом ранее (при сохранении такой схемы выплаты долга) требовалось 9-10 зарплат, а пять лет назад – не более семи. Получается, что за пять лет срок долговых обязательств россиян вырос в 1,5 раза. При этом не нужно забывать, что средний срок кредитования варьируется от двух до четырех лет.

Согласно данным, 85% заемщиков погашают кредиты из регулярной зарплаты, 5% используют пенсию, остальные 10% – подработки.

"В настоящее время, как и в последние пять лет, наблюдается снижение уровня доходов, однако происходит это не из-за текущих кредитных обязательств, а скорее от обратного. Спрос на кредитные средства растет именно из-за падения доходов. Если запретить выдавать заемные средства определенной категории граждан, то денег от этого в кармане больше не станет", – подчеркнули в НАПКА.

В Алтайском крае средняя сумма долга на душу экономически активного населения составляет 166 тыс. 241 руб. Количество зарплат для погашения средней суммы долга на душу экономически активного населения – 16. Доля просроченной задолженности от объема кредитования – 5,41%.

Ранее сообщалось, что россияне активнее берут кредиты из-за роста доходов.