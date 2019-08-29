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Барнаулец на 12 лет отправится в колонию строгого режима за убийство тещи

, ИА "Амител"
Мужчина до смерти избил тещу, когда выяснял с ней причины расставания с супругой
Присяжные заседатели признали барнаульца виновным в убийстве тещи / Фото: дольщикироссии.рф

Присяжные заседатели признали барнаульца виновным в убийстве тещи / Фото: дольщикироссии.рф

Житель Барнаула признан виновным в умышленном убийстве тещи, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В январе 2019 года осужденный из-за длительных конфликтов с супругой ушел из семьи. В один из дней февраля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей теще", – рассказали в ведомстве.

36-летний зять хотел выяснить с тещей отношения, так как именно ее считал виновницей разрыва с женой. В ходе ссоры он до смерти избил женщину.

Мужчина пытался скрыться в другом городе, однако был задержан сотрудниками полиции.

Подозреваемый вину не признал и просил, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели. Они и признали его виновным. Суд назначил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить сыну и дочери убитой один миллион рублей каждому.

В прошлом году житель Республики Алтай убил тещу, несколько раз ударив ее кулаком в живот.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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