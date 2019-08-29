Барнаулец на 12 лет отправится в колонию строгого режима за убийство тещи

Житель Барнаула признан виновным в умышленном убийстве тещи, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В январе 2019 года осужденный из-за длительных конфликтов с супругой ушел из семьи. В один из дней февраля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей теще", – рассказали в ведомстве.

36-летний зять хотел выяснить с тещей отношения, так как именно ее считал виновницей разрыва с женой. В ходе ссоры он до смерти избил женщину.

Мужчина пытался скрыться в другом городе, однако был задержан сотрудниками полиции.

Подозреваемый вину не признал и просил, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели. Они и признали его виновным. Суд назначил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить сыну и дочери убитой один миллион рублей каждому.

В прошлом году житель Республики Алтай убил тещу, несколько раз ударив ее кулаком в живот.