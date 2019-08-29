Алтайский депутат, которого судят за смерть рабочего, ответит еще и за избиение

Депутата Алтайского районного совета будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью своему подчиненному, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В январе 2019 года возле одного из магазинов в селе Алтайское депутат избил 34-летнего местного жителя", – рассказали в ведомстве.

После избиения мужчине удалили селезенку, что считается причинением тяжкого вреда здоровью.

Примечательно, что в мае было завершено расследование другого уголовного дела в отношении депутата. В 2014 году погиб сотрудник возглавляемого им предприятия. Сейчас это дело рассматривается в суде.

Обвиняемый свою причастность к избиению отрицает.

В декабре прошлого года пьяный депутат после корпоратива избил двух женщин и подростка. Случилось это в Чемальском районе Республики Алтай.