Будет ветрено. МЧС сообщает об ухудшении погоды на Алтае в последние дни лета

Алтайское МЧС сообщило об ухудшении погоды в регионе на ближайшие два дня, что будет выражено в грозах и сильных порывах ветра.

В пятницу, 30 августа, в Алтайском крае ночью и днем ожидается дождь и гроза, в утренние часы местами туман. Ветер ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров, днем 7-12 метров и порывы до 22 метров в секунду. Сохраняется пожароопасность 2, 3 и 4 класса.

В субботу, 31 августа, также ожидается дождь и гроза. Ветер ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 20 метров, днем 8-13 метров и порывы до 23 метров в секунду.

В Барнауле последние дни лета преимущественно пройдут без осадков, за исключением грозы днем 30 августа. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. При этом температура сохранится на уровне +25...+30 градусов днем, и +12...+15 ночью.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о правилах безопасности при ухудшении погодных условий:

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Дома закройте окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. На улице обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов.

Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередачи, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.

При грозе, управляя автомобилем, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. При движении строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию. При осадках следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла. Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю.