Алтайские учителя с 1 сентября перейдут на зарплаты с базовым окладом в 7 тыс. рублей

Новую систему оплаты труда алтайских учителей рассматривали на правительственном часе в среду, 28 августа, рассказали в региональном отделении ЛДПР.

"С 1 сентября во всех школах края произойдет стремительный переход на отраслевую систему оплаты труда с базовым окладом 6700-7000 рублей", – подытожили в партии итоги мероприятия.

В рамках встречи, прошедшей в краевом парламенте, с депутатами пообщался министр образования и науки региона Максим Костенко. В ходе обсуждения его доклада депутат Ирина Журавлева отметила, что нововведение позволит лишь уйти от доплат до МРОТ, но не решит проблему реального повышения оплаты труда.

Причина, по ее мнению, в том, что краевой норматив на обучение детей в школах не меняется более пяти лет, и вместо роста снизился на 17 рублей. В настоящий момент у педагогов школ колоссальная нагрузка – в среднем более 1,8 ставки в Барнауле, а по некоторым предметам – 2,5 ставки.

Журавлева напомнила, что зарплаты учителей сегодня мизерны. Она и сама по профессии педагог, получила за два месяца 23 тыс. рублей. Однако статистика по Сибири преподносится куда "наряднее" – 33 тыс. руб. в месяц, подчеркнула Журавлева.

Также она высказалась и по программе "Земский учитель", которая скоро начнет работать в Алтайском крае. Учителя, переехавшие в небольшие населенные пункты, смогут получить выплату в один миллион рублей из федерального бюджета.

Год назад сообщалось, что на Алтае хотят поменять систему оплаты труда педагогов. Действующая система оплаты труда в ученико-часах себя изжила, она несправедливая и непонятная, говорили тогда и учителя, и профсоюзы, и власти.

"Федеральный центр дает нам общую стратегию и вектор развития, а вот исполнение лежит на плечах региональной власти. Поэтому миллион рублей вряд ли решит данную проблему, если власть не задумается о комплексном развитии сельских территорий края. И главное – это продуктивная совместная деятельность профильных министерств, депутатов всех уровней и муниципалитетов края", – уверена Журавлева.



По ее мнению, для привлечения молодых специалистов необходимо возобновить социальные программы не только для уезжающих в сельскую местность, но и для городских учителей. Один из вариантов – льготная ипотека для покупки жилья.