Жительницу Омска обвинили в экстремизме из-за жалоб на травлю ребенка в школе

Жительница Омска Наталья Граф рассказала в своем Facebook о том, что полиция проводит в отношении нее проверку после жалоб на травлю сына со стороны учителей и директора гимназии.
"На прошлой неделе, пока я была на работе, к нам пришли из полиции. Вручили повестку с требованием явиться в Центр по противодействию экстремизму. Ребенок перепугался так, что не мог уснуть до четырех ночи. Я, понятное дело, вообще не спала", – написала Граф.
Как выяснилось, некий "несуществующий в природе" родительский комитет "Росток" обратился в полицию с требованием привлечь женщину по статье 282 УК РФ.
"За что? За экстремизм и разжигание ненависти к социальной группе педагогов! Основанием для привлечения анонимщики посчитали мой пост, в котором я рассказала о том, как всего за две недели жизнь моего ребенка превратилась в ад. И вот этот мой крик о помощи спустя почти девять месяцев после случившегося анонимщики сочли экстремистским", – пояснила Граф и дала ссылку на свой старый пост.
В заявлении было написано следующее: "Она открыто публикует объявления о том, чтобы читатели присылали ей негативную информацию о педагогах. Тем самым разжигает ненависть к определенной социальной группе в своих личных целях. Ее читатели, веря ложной информации, предлагают устраивать митинги, пишут неприличные слова на стенах гимназии. Считаем, что действия направлены на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства педагогов с использованием средств массовой информации либо интернета. Она порочит достоинство и деловую репутацию педагогов, деловую репутацию гимназии. Организовала и поддерживает до сих пор настоящую травлю гимназии и педагогов".
По словам Граф, в школе две недели травили ее ребенка, "довели его до неврологического стационара, выжили из гимназии, он пропустил учебную четверть и с трудом вообще пришел в себя, после работы с психологами". В ситуацию даже вмешивались министр образования региона, уполномоченный по правам ребенка и первый вице-губернатор.
"Несмотря на то, что проверки подтвердили все указанные мною факты и вопиющий непрофессионализм руководства гимназии… ответить за все это теперь должна я", – недоумевает Граф.
Тексты ее жалоб передали на экспертизу в ЭКЦ, к проверке подключили даже уголовный розыск. В каком юридическом статусе она сейчас находится, женщина не знает.
В прошлом году МВД представило броневик с пулеметом для перевозки обвиняемых в экстремизме.
Комментарии
А где в ее действиях прослеживается экстримизм, как юридическая составляющая?
Молите бога чтобы ваше поскудство никогда потом не вскрылось. Потому что вас, пригоженских малолетних гаденышей люди голыми руками рвать будут.
я худею....
Дай бог сил этой женщине и ее семье!!
С бабами и дитями полицаи только и могут воевать
дама ненормальная, дитё неправильно воспитала, её похпду саму на экспертизу направить нужно.
Технаришка свисток разинул. Ты юродивый людям диагнозы заочно не ставь, а то как бы ботало твоё мылом не помыли
Донылась, все им учителя плохие, ее дитятку обижают. Пусть ответит. Я однозначно на стороне учителей.
29.08.2019 17:17
- гость -
Донылась, все им учителя плохие, ее дитятку обижают. Пусть ответит. Я однозначно на стороне учителей.
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Не был бы ты так уверен. Я из семьи учителей, прекрасно знаю, с какими детьми им порой приходится иметь дело. Но так же прекрасно знаю, сколько самодур бывает среди учителей. Поэтому в каждой ситуации надо разбираться, а не безоглядно принимать ту или иную сторону.
29.08.2019 16:25
- гость -
А чего сидишь то? Выходи и рви. Или у самого/ой жим-жим работает?