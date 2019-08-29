Жительницу Омска обвинили в экстремизме из-за жалоб на травлю ребенка в школе

Жительница Омска Наталья Граф рассказала в своем Facebook о том, что полиция проводит в отношении нее проверку после жалоб на травлю сына со стороны учителей и директора гимназии.

"На прошлой неделе, пока я была на работе, к нам пришли из полиции. Вручили повестку с требованием явиться в Центр по противодействию экстремизму. Ребенок перепугался так, что не мог уснуть до четырех ночи. Я, понятное дело, вообще не спала", – написала Граф.

Как выяснилось, некий "несуществующий в природе" родительский комитет "Росток" обратился в полицию с требованием привлечь женщину по статье 282 УК РФ.

"За что? За экстремизм и разжигание ненависти к социальной группе педагогов! Основанием для привлечения анонимщики посчитали мой пост, в котором я рассказала о том, как всего за две недели жизнь моего ребенка превратилась в ад. И вот этот мой крик о помощи спустя почти девять месяцев после случившегося анонимщики сочли экстремистским", – пояснила Граф и дала ссылку на свой старый пост.

В заявлении было написано следующее: "Она открыто публикует объявления о том, чтобы читатели присылали ей негативную информацию о педагогах. Тем самым разжигает ненависть к определенной социальной группе в своих личных целях. Ее читатели, веря ложной информации, предлагают устраивать митинги, пишут неприличные слова на стенах гимназии. Считаем, что действия направлены на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства педагогов с использованием средств массовой информации либо интернета. Она порочит достоинство и деловую репутацию педагогов, деловую репутацию гимназии. Организовала и поддерживает до сих пор настоящую травлю гимназии и педагогов".

По словам Граф, в школе две недели травили ее ребенка, "довели его до неврологического стационара, выжили из гимназии, он пропустил учебную четверть и с трудом вообще пришел в себя, после работы с психологами". В ситуацию даже вмешивались министр образования региона, уполномоченный по правам ребенка и первый вице-губернатор.

"Несмотря на то, что проверки подтвердили все указанные мною факты и вопиющий непрофессионализм руководства гимназии… ответить за все это теперь должна я", – недоумевает Граф.

Тексты ее жалоб передали на экспертизу в ЭКЦ, к проверке подключили даже уголовный розыск. В каком юридическом статусе она сейчас находится, женщина не знает.

В прошлом году МВД представило броневик с пулеметом для перевозки обвиняемых в экстремизме.