Родители учеников алтайской школы могут не волноваться о безопасности детей

Родители учеников Антоньевской средней школы могут не волноваться о безопасности своих детей, сообщили Amic.ru в Министерстве образования и науки Алтайского края.

"Состояние зданий школ района, в том числе Антоньевской, находится на постоянном контроле администрации района. В этом году, как и планировалось, до 1 сентября будет проведен косметический ремонт входного узла этой школы. Безопасности детей ничего не угрожает. На 2020 году запланирован капитальный ремонт", – заверил глава администрации Петропавловского района Сергей Козликин.

В региональном Минобразовании отметили, что на ремонт Антоньевской школы в 2018-2019 годах было направлено более восьми миллионов рублей. Здание образовательного учреждения включено в краевую адресную инвестиционную программу и вскоре получит дополнительные средства на проведение ремонтных работ.

Накануне сообщалось, что жители села Антоньевка жалуются на плачевное состояние тамбура школы. Якобы уже были случаи травмирования детей.

Родители могли бы самостоятельно собрать деньги, но они и так ежегодно за свой счет делают ремонт классов. Поэтому они обратились в СМИ с просьбой обратить внимание на их проблему.