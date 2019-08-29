Отреставрированную версию картины "Калина красная" режиссера Василия Шукшина покажут в программе классики на 76-м Венецианском кинофестивале, который стартовал 28 августа.

Помимо советской картины, пройдут показы других шедевров: "Невероятная история уменьшившегося человека" Джека Арнольда, "Костлявая кума" и "Стратегия паука" Бернардо Бертолуччи, "Автокатастрофа" Дэвида Кроненберга, "Белый шейх" Федерико Феллини, "Как гром среди ясного неба" Денниса Хоппера, "Экстаз" Густава Махаты и "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Мартина Скорсезе.

Актриса и ведущая, а также дочь Шукшина Мария на своей странице в Instagram высказалась об участии "Калины красной" в Венецианском фестивале. По ее мнению, такие фильмы рассказывают об общечеловеческих ценностях, которые сегодня утрачиваются. В качестве примера современным тенденциям она привела ленту "Джокер", премьера которой состоится также в Венеции.

"Это, к сожалению, плата людей XXI века за прогресс, удобство, Facebook, мобильную связь. В "Калине красной" в частности показано, что мы потеряли в погоне за прогрессом. Как удивительно получается: с одной стороны, в программу фестиваля вошла "Калина красная", а с другой стороны, "Джокер", который основан на комиксе. Это очень симптоматично. Для того чтобы быть на плаву, фестиваль не может не отвечать трендам, поэтому "Джокер". Но чтобы сохранять статус, придерживаться каких-то постулатов элитарного кино, есть Шукшин", – написала Мария Шукшина.

Последний фильм Василия Шукшина "Калина красная" отреставрировали в 2014 году на студии "Мосфильм" к 40-летию с момента выхода. Что касается "Джокера" Тодда Филлипса, то в ленте расскажут о становлении одного из самых главных врагов Бэтмена. Главную роль – клоуна – сыграл Хоакин Феникс. Ему уже прочат номинацию на "Оскар". "Джокер" – первая экранизация комикса в истории, участвующая в основном конкурсе Венецианского фестиваля. В России фильм выйдет в прокат 3 октября.