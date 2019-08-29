Скандальный депутат Попов пожаловался на протест сельских глав против него

Депутат алтайского парламента Владимир Попов, тот самый, на юбилее супруги которого выступала C.C. Catch, а на его дне рождения Иван Ургант, получил письмо от глав сел Павловского района. Они попросили его больше не приходить на их заседания и обвинили в субъективности и представлении недостоверных фактов. Бизнесмен и народный избранник зачитал его вслух на сессии АКЗС в четверг, 29 августа.

"Я с юмором отношусь всегда... Но мне поступило письмо из Павловского района, где я родился, вырос, жил, много сделал для района, вроде считаюсь там одним из крупных бизнесменов", – начал депутат Попов. Отметим, что на сессии слово он берет крайне редко.

Вот что он зачитал из письма:

"Мы, ниже подписавшиеся главы администраций сельских советов Павловского района, просим вас рекомендовать депутату АКЗС Владимиру Попову не присутствовать на сессиях, собраниях депутатов Павловского района. По нашему мнению, высказывания его и его помощника ведут к дестабилизации ситуации в районе. Приводимые им доводы не подкрепляются фактами, его высказывания имеют субъективный и во многом оскорбительный характер. Нам, главам, представляющим население района, не приятно видеть, как человек, представляющий АКЗС, преследует лишь свои личные интересы".

Зачитав, Попов вопросительно добавил: какие же это личные интересы он может преследовать в районе. И призвал уважать статус депутата.

Владимир Попов является депутатом АКЗС седьмого созыва. В парламент он прошел от КПРФ, но в 2018 году из партии его исключили. Кстати, в 2008-2010 он возглавлял Павловский район, сейчас его семья держит одно из крупнейший предприятий района – ООО "Диво Алтая", производящее растительное масло.

В июне 2019 года на праздновании его 60-летия был всем известный Иван Ургант, в августе на юбилее супруги выступала звезда 80-х из Германии C.C. Catch. На вопросы журналистов, сколько стоит привезти в алтайское село известную исполнительницу, он сначала отшутился, мол, это его двоюродная сестра и денег она не брала. Но когда об этом написали даже федеральные СМИ, от родства открестился.