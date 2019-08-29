6 млн предпенсионеров в России официально не трудоустроены

40% россиян предпенсионного возраста официально трудоустроены, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные службы статистики.

Остальные 6 млн из 10 млн мужчин 1959-1963 г.р. и женщин 1964-1968 г.р. числятся неработающими.

Примечательно, что трудоустроенных женщин в этом возрасте больше, чем мужчин. Если первых 2,2 млн (из 5,8 млн) человек, то вторых – 1,8 млн (из 4,3 млн).

При этом доля работающих предпенсионеров мужского пола на 5 процентных пунктов выше, чем женского (43% против 38%).

В пресс-службе ПФР подтвердили подлинность полученных данных, уточнив, что из статистики выпадают служащие силового блока.