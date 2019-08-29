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И смех, и грех. Кого награждали, а кого отправляли в отставку на сессии АКЗС

, ИА "Амител"
Фоторепортаж из Парламентского центра

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Первая после летних каникул сессия алтайского парламента ознаменовалась сразу несколькими как приятными, так и не очень событиями. Начали с поздравления с днем рождения главы избирательной комиссии края Ирины Акимовой, после чего прошло массовое вручение краевых наград депутатам Государственной думы, сенаторам и депутатам АКЗС. 

Сессию начали в приподнятом настроении, но политический микроклимат резко изменило заявление депутата Волкова о необходимости отправить в отставку председателя парламента Александра Романенко. Моментально к заявлению присоединился и депутат Василий Железовский. Как ранее писал Amic.ru, накануне Андрея Волкова исключили из фракции "Единая Россия" по его заявлению. На сессии его пересадили от "ЕР" на место возле фракции ЛДПР. Стоит также отметить, что против Волкова заведено уголовное дело. Его обвиняют в присвоении и растрате денежных средств.

На такой контрастной ноте прошла последняя летняя сессия АКЗС, а как это было, смотрите в нашей фоторепортаже.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

29.08.2019 13:12
- гость -

Распустить 90% дармоедов. На вырученные деньги ремонтировать больницы и детсады.

0  0
29.08.2019 13:17
Гость

Местечковый междусобойчик: сами себя похвалили, сами себя наградили, поулыбались друг-другу и довольные собой разъехались по домам. Жизнь удалась!

0  0
29.08.2019 13:35
- гость -

Что там Карлину вручили? Очередную награду за развал края?

0  0
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