"Что же мы все молчим". Алтайские депутаты не дали в обиду Романенко

Депутаты парламента Алтайского края Ирина Солнцева и Наталья Цепенко публично вступились за главу АКЗС Александра Романенко и пристыдили Андрея Волкова за призыв отправить спикера в отставку. Небольшой политический скандал произошел на сессии в четверг, 29 августа, сделав это заседание одним из самых ярких в этом созыве.

"А что же мы все молчим. Наверное, нам неудобно. Не выдержала и хочу сказать, обращаясь, прежде всего, к депутату Волкову, которого знаю с 2008 года, и сегодня впервые за три созыва я услышала наконец-то его голос. Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, когда с нас снимали все полномочия, где вы были тогда? Вы же тихо молчали! Сейчас, когда нам возвращают полномочия, вы обвиняете в этом председателя. Я работаю при третьем председателе. Я знаю, все познается в сравнении. И насколько демократично, коллегиально и очень грамотно ведет свою политику Романенко, я могу сказать. Он в этом плане ученик Назарчука. А это человек с большой буквы, это был лучший председатель", – эмоционально заявила единоросс Солнцева.

С речью, вызвавшей в зале бурные аплодисменты, она выступила в конце сессии. А в самом ее начале взял слово депутат Андрей Волков, накануне вышедший из фракции "Единая Россия" на фоне уголовного дела против него. "Прошу поставить вопрос об отзыве Александра Романенко с поста", – заявил он.

Ирина Солнцева призвала коллегу консолидироваться для решения проблем, а не "раскачивать лодку".

"К нам правительство повернулось, ходит на все заседания. Вы помните, чтобы к нам когда-нибудь губернатор ходил на каждое заседание Законодательного собрания? Вы же забыли за 10 лет это! А сейчас мы разошлись, стали такие смелые", – добавила она.

Досталось и справедливороссу Василию Железовскому, который после эпатажного заявления Волкова тоже призвал к отставке Романенко.

"Я прошла такое горнило за эти почти 20 лет. Но я всегда сохраняла свое лицо. И я вас, коллеги, призываю: когда вы говорите о статусе депутата, уважайте, прежде всего, себя", – сказала Солнцева.

Сразу после ее выступления слово взяла единоросс Наталья Цепенко, в недавнем прошлом учитель физики кулундинской школы.

"Когда-то, Андрей Анатольевич, я попросила вас поддержать в своем округе библиотеку, в которой занимаются дети из малообеспеченных семей. Но поддержки от вас так и не последовало, вы не приехали (...). Говоря о депутатском статусе, надо прежде всего думать об избирателях, которые доверили нам право представлять их в такой важной структуре, как Законодательное собрание. Я неоднократно обращалась в Романенко за помощью, все вопросы были решены", – добавила Цепенко.

Александр Романенко поблагодарил коллег, но попросил прекратить обсуждение этого вопроса.