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"Что же мы все молчим". Алтайские депутаты не дали в обиду Романенко

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Два депутата под аплодисменты зала пристыдили коллегу Волкова, призвавшего отправить спикера в отставку
Депутат АКЗС Ирина Солнцева / Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

Депутат АКЗС Ирина Солнцева / Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

Депутаты парламента Алтайского края Ирина Солнцева и Наталья Цепенко публично вступились за главу АКЗС Александра Романенко и пристыдили Андрея Волкова за призыв отправить спикера в отставку. Небольшой политический скандал произошел на сессии в четверг, 29 августа, сделав это заседание одним из самых ярких в этом созыве.

"А что же мы все молчим. Наверное, нам неудобно. Не выдержала и хочу сказать, обращаясь, прежде всего, к депутату Волкову, которого знаю с 2008 года, и сегодня впервые за три созыва я услышала наконец-то его голос. Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, когда с нас снимали все полномочия, где вы были тогда? Вы же тихо молчали! Сейчас, когда нам возвращают полномочия, вы обвиняете в этом председателя. Я работаю при третьем председателе. Я знаю, все познается в сравнении. И насколько демократично, коллегиально и очень грамотно ведет свою политику Романенко, я могу сказать. Он в этом плане ученик Назарчука. А это человек с большой буквы, это был лучший председатель", – эмоционально заявила единоросс Солнцева.

С речью, вызвавшей в зале бурные аплодисменты, она выступила в конце сессии. А в самом ее начале взял слово депутат Андрей Волков, накануне вышедший из фракции "Единая Россия" на фоне уголовного дела против него. "Прошу поставить вопрос об отзыве Александра Романенко с поста", – заявил он. 

Ирина Солнцева призвала коллегу консолидироваться для решения проблем, а не "раскачивать лодку". 

"К нам правительство повернулось, ходит на все заседания. Вы помните, чтобы к нам когда-нибудь губернатор ходил на каждое заседание Законодательного собрания? Вы же забыли за 10 лет это! А сейчас мы разошлись, стали такие смелые", – добавила она.

Досталось и справедливороссу Василию Железовскому, который после эпатажного заявления Волкова тоже призвал к отставке Романенко.

"Я прошла такое горнило за эти почти 20 лет. Но я всегда сохраняла свое лицо. И я вас, коллеги, призываю: когда вы говорите о статусе депутата, уважайте, прежде всего, себя", – сказала Солнцева.

Сразу после ее выступления слово взяла единоросс Наталья Цепенко, в недавнем прошлом учитель физики кулундинской школы.

"Когда-то, Андрей Анатольевич, я попросила вас поддержать в своем округе библиотеку, в которой занимаются дети из малообеспеченных семей. Но поддержки от вас так и не последовало, вы не приехали (...). Говоря о депутатском статусе, надо прежде всего думать об избирателях, которые доверили нам право представлять их в такой важной структуре, как Законодательное собрание. Я неоднократно обращалась в Романенко за помощью, все вопросы были решены", – добавила Цепенко.

Александр Романенко поблагодарил коллег, но попросил прекратить обсуждение этого вопроса.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.08.2019 14:03
- гость -

Распустить 90% дармоедов. На вырученные деньги ремонтировать больницы и детсады.

0  0
29.08.2019 14:04
- гость -

Цирк и клоуны

0  0
29.08.2019 14:13
- гость -

Романенко, Назарчук, Герасименко,... - бывшие партийные функционеры-коммунисты, перекрасившиеся в едросов..

0  0
29.08.2019 14:13
- гость -

чем занимают эти господа ааа!!! кровушку пьют народную ...

0  0
29.08.2019 14:17
- гость -

как красиво говорят

0  0
29.08.2019 14:38
- гость -

Давно пора главного дармоеда на пенсию отправить.. нищета, коррупция и безразличие- вот заслуги бывшего губернатора и указанного в статье господина

0  0
29.08.2019 14:40
- гость -

Депутатами должны быть молодые, умные и эффективные ребята, а нп эти каменные **пы , бывшие комуняки

0  0
29.08.2019 14:54
Медведь-шатун

Согласен со всем вышеперечисленным, на пенсион....

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29.08.2019 15:11
кошка

ААААА, не могу, нашлась защитница ЕдРа, что же она такие речи не говорила когда ее на округе ЕдРо мочило, а другого кандидата толкала? Где эти гневные высказывания в адрес предыдущего губернатора о "раскачивании лодки"? Но лизнула так лизнула, +100500 к следующим выборам. Цель только эта, мысли и помыслы там другие. Лицемерие зашкаливает. Я просто обалдела когда это прочитала.

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29.08.2019 15:14
- гость -


сидят одни те же по три созыва. Клоуны и есть . Подковерники.

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29.08.2019 15:37
- гость -

Они, главное, пусть молчат, когда за ними придут, тогда не надо будет лишних слов. А сейчас - пускай себе не молчат, время не молчать у них еще есть.

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