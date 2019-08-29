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Родители погибшей в Турции сибирячки подозревают, что ее "убили на органы"

, ИА "Амител"
16-летняя россиянка девять часов умирала в турецкой клинике
Фото: penzavzglyad.ru

Фото: penzavzglyad.ru

26 августа школьнице из Красноярска Соне Ланшаковой должно было исполниться 17 лет, но девочка не дожила до дня рождения после посещения турецкой клиники с жалобами на боль в животе, сообщает ТВК.  

С острой болью девочку доставили в частную клинику "Сиедра". Затем ее отправили в другое медучреждение с подозрением на аппендицит.

Однако за девять часов никакой действенной помощи от местных врачей не последовало, утверждают родители погибшей. Они только накладывали горячую грелку на вздувшийся живот и ставили капельницы.

"Во время первой остановки сердца ребенок лежал и говорил: "Мама, я умираю?" – рассказывает мать погибшей. – Где-то через 1,5 минуты она сказала, что ничего не слышит. Подошел доктор и начал измерять у нее давление, а его уже нет".

Отец девочки Вячеслав Ланшаков уверен, что ее убили, а затем тайно изъяли у нее органы.

"Это, наверное, убийство. Первый диагноз – острый аппендицит, но никто из врачей ничем не занимался – ребенка просто убили капельницами и анализами. А ради чего?" – рассуждает глава семейства.

В связи с этими подозрениями Ланшаковы обратились в Следственный комитет. Назначена экспертиза, которая определит, насколько обоснованны обвинения красноярцев.

Если окажется, что органы россиянки действительно изъяли для трансплантации, то родители намерены добиваться справедливого наказания виновных через Европейский суд по правам человека.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.08.2019 13:55
Гость

Отдыхать лучше в Сочи в Крыму!

0  0
29.08.2019 14:05
- гость -

Дада в Сочи в Крыму не так развит черный рынок торговли человеческими органами.

0  0
29.08.2019 14:36
- гость -

Тогда уж лучше в ленточном бору...

0  0
29.08.2019 14:39
- гость -

Если с Турции от перитонита мрут, либо там совсем дегенераты в здравоохранении работают, либо правда специально убили.

0  0
29.08.2019 14:47
- гость -

Очень странно. При подозрении на острый аппендицит категорически запрещено греть живот! Это прямой путь к ускорению процесса воспаления и перитониту.

0  0
29.08.2019 14:56
- гость -

Если были перитонит и сепсис, кому нужны инфицированные органы?

0  0
29.08.2019 14:59
- гость -

Денег было только на грелку

0  0
29.08.2019 15:08
Дмитрий

У нас тоже полно народу мрут от перитонита и так же от халатности врачей, просто вы об этом не знаете и в новостях про это у нас писать запрещено

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