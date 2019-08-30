Понять, простить и отпустить. Депутаты Барнаула приняли отставку Дугина

Сергей Дугин получил официальное "добро" на отставку от депутатов Барнаульской городской Думы. Они его выбрали в декабре 2017 года, они же его и отпустили пока в свободное плавание на заседании в пятницу, 30 августа 2019 года. Самого Дугина на прощальной для него сессии не было, передает корреспондент портала Amic.ru.

Этот вопрос рассмотрели первым. За отставку проголосовали все 36 депутатов, присутствовавших на сессии. Решение приняли быстро, прощальных слов отсутствующему Дугину никто не говорил.

По сути, депутаты приняли лишь техническое решение. Сергей Дугин написал заявление о добровольном и досрочном сложении полномочий 15 августа 2019 года. В тот же день БГД официально наделила полномочиями исполняющего обязанности Вячеслава Франка, ранее он был первым заместителем Дугина.

Главой города (тогда эта должность называлась глава администрации города) Сергея Дугина из нескольких кандидатов выбрали именно депутаты в декабре 2015 года, в декабре 2017-го переизбрали повторно. Его полномочия заканчивались к концу работы седьмого созыва БГД – к сентябрю 2022 года.