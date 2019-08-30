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Понять, простить и отпустить. Депутаты Барнаула приняли отставку Дугина

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Технически глава города покинул пост еще 15 августа, но юридически нужно было согласование БГД
Экс-глава Барнаула Сергей Дугин / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Экс-глава Барнаула Сергей Дугин / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Сергей Дугин получил официальное "добро" на отставку от депутатов Барнаульской городской Думы. Они его выбрали в декабре 2017 года, они же его и отпустили пока в свободное плавание на заседании в пятницу, 30 августа 2019 года. Самого Дугина на прощальной для него сессии не было, передает корреспондент портала Amic.ru.

Этот вопрос рассмотрели первым. За отставку проголосовали все 36 депутатов, присутствовавших на сессии. Решение приняли быстро, прощальных слов отсутствующему Дугину никто не говорил.

По сути, депутаты приняли лишь техническое решение. Сергей Дугин написал заявление о добровольном и досрочном сложении полномочий 15 августа 2019 года. В тот же день БГД официально наделила полномочиями исполняющего обязанности Вячеслава Франка, ранее он был первым заместителем Дугина.

Главой города (тогда эта должность называлась глава администрации города) Сергея Дугина из нескольких кандидатов выбрали именно депутаты в декабре 2015 года, в декабре 2017-го переизбрали повторно. Его полномочия заканчивались к концу работы седьмого созыва БГД – к сентябрю 2022 года.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.08.2019 09:23
- гость -

Прощай, плиточный воин

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30.08.2019 09:27
Медведь-шатун

С таких мест по собственному желанию не уходят, тем более со слезами на глазах, от такой кормушки отрывается не спроста...., то что совесть заела - не верю...

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30.08.2019 09:29
- гость -

Они его выбрали в декабре 2017 года,

ога. выбрали. им его привели и сказали будет он. а эти кнопкодавы послушно жамкнули за

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30.08.2019 09:33
- гость -

Вылили на человека ушат"своей" грязи... Зачем?! Полегчало вам? Теперь заживете!

0  0
30.08.2019 09:38
- гость -

Земляные холмы на Исакова теперь никто не будет убирать? Деятели, блин!

0  0
30.08.2019 09:41
- гость -

Даже как-то странно, ушёл в отставку без уголовного дела.

0  0
30.08.2019 09:43
- гость -


30.08.2019 09:33
- гость -

Гуглим "топ 10 скандалов дугина", читаем, осознаем, принимаем и больше не пишем чушь. ага?

0  0
30.08.2019 09:49
Гость

Прощай, барнаульский лесоруб!

0  0
30.08.2019 09:57
- гость -

30.08.2019 09:43
- гость -

что то я по этому запросу ничего особенного не прочитал

0  0
30.08.2019 09:59
Володя

Сегрей Иванович - хорошим мэром был, кто не работает с того и спросить нечего, Барнаул при нём лучше стал и "косяков" за ним больших нет, а шавки всегда из-за угла лают, только пользы от них никакой, один шум

0  0
30.08.2019 10:08
- гость -

Про караван,про караван,Вовчик забыл спеть.

0  0
30.08.2019 10:12
- гость -

30.08.2019 09:59
Володя

про шавку - это ты про себя?

0  0
30.08.2019 10:19
- гость -

Володя, вы в Барнауле были? За последние годы вырубили множество деревьев, в парках и зелёных зонах построены храмы, торговые, и частные развлекательные объекты. В исторической части города построили дома свечки, которые испортили архитектуру города в целом.

0  0
30.08.2019 10:23
- гость -

30.08.2019 09:29
- гость -
"ога. выбрали. им его привели и сказали будет он. а эти кнопкодавы послушно жамкнули за"

Так же как сейчас! "Ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус."
Дело то не в Дугине Петрове Сидорове...Главный вопрос для "голосующих" - потерять статус, возможности... Они только дружно против Евдокимова выступили, т.к. понимали, что за ним центральная власть не стоит.

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30.08.2019 10:46
Гость

А почему на Исакова плитку кладут на нетронутый асфальт, который сверху посыпали песком

0  0
30.08.2019 10:55
- гость -

Лично у меня последние два года город ассоциируется с перекопанными улицами и перекрытой проезжей частью, неделями разрытым асфальтом, и дикими пробками. Пешеходными переходами через каждые сто метров, от которых тоже пробки.

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30.08.2019 11:05
- гость -

10:55, вы правы, так и есть. Но всё просто. Они 20 лет ничего не делали, и тут до них дошло, что дальше паразитировать на советском наследии уже не получится. Вот и взялись за работу.

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30.08.2019 11:08
- гость -

Лизоблюды отрабатывают свои 30серебрянников даже когда пассажир съехал...

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