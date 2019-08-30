Понять, простить и отпустить. Депутаты Барнаула приняли отставку Дугина

Сергей Дугин получил официальное "добро" на отставку от депутатов Барнаульской городской Думы. Они его выбрали в декабре 2017 года, они же его и отпустили пока в свободное плавание на заседании в пятницу, 30 августа 2019 года. Самого Дугина на прощальной для него сессии не было, передает корреспондент портала Amic.ru.
Этот вопрос рассмотрели первым. За отставку проголосовали все 36 депутатов, присутствовавших на сессии. Решение приняли быстро, прощальных слов отсутствующему Дугину никто не говорил.
По сути, депутаты приняли лишь техническое решение. Сергей Дугин написал заявление о добровольном и досрочном сложении полномочий 15 августа 2019 года. В тот же день БГД официально наделила полномочиями исполняющего обязанности Вячеслава Франка, ранее он был первым заместителем Дугина.
Главой города (тогда эта должность называлась глава администрации города) Сергея Дугина из нескольких кандидатов выбрали именно депутаты в декабре 2015 года, в декабре 2017-го переизбрали повторно. Его полномочия заканчивались к концу работы седьмого созыва БГД – к сентябрю 2022 года.
Комментарии
Прощай, плиточный воин
С таких мест по собственному желанию не уходят, тем более со слезами на глазах, от такой кормушки отрывается не спроста...., то что совесть заела - не верю...
Они его выбрали в декабре 2017 года,
ога. выбрали. им его привели и сказали будет он. а эти кнопкодавы послушно жамкнули за
Вылили на человека ушат"своей" грязи... Зачем?! Полегчало вам? Теперь заживете!
Земляные холмы на Исакова теперь никто не будет убирать? Деятели, блин!
Даже как-то странно, ушёл в отставку без уголовного дела.
30.08.2019 09:33
- гость -
Гуглим "топ 10 скандалов дугина", читаем, осознаем, принимаем и больше не пишем чушь. ага?
Прощай, барнаульский лесоруб!
30.08.2019 09:43
- гость -
что то я по этому запросу ничего особенного не прочитал
Сегрей Иванович - хорошим мэром был, кто не работает с того и спросить нечего, Барнаул при нём лучше стал и "косяков" за ним больших нет, а шавки всегда из-за угла лают, только пользы от них никакой, один шум
Про караван,про караван,Вовчик забыл спеть.
30.08.2019 09:59
Володя
про шавку - это ты про себя?
Володя, вы в Барнауле были? За последние годы вырубили множество деревьев, в парках и зелёных зонах построены храмы, торговые, и частные развлекательные объекты. В исторической части города построили дома свечки, которые испортили архитектуру города в целом.
30.08.2019 09:29
- гость -
"ога. выбрали. им его привели и сказали будет он. а эти кнопкодавы послушно жамкнули за"
Так же как сейчас! "Ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус."
Дело то не в Дугине Петрове Сидорове...Главный вопрос для "голосующих" - потерять статус, возможности... Они только дружно против Евдокимова выступили, т.к. понимали, что за ним центральная власть не стоит.
А почему на Исакова плитку кладут на нетронутый асфальт, который сверху посыпали песком
Лично у меня последние два года город ассоциируется с перекопанными улицами и перекрытой проезжей частью, неделями разрытым асфальтом, и дикими пробками. Пешеходными переходами через каждые сто метров, от которых тоже пробки.
10:55, вы правы, так и есть. Но всё просто. Они 20 лет ничего не делали, и тут до них дошло, что дальше паразитировать на советском наследии уже не получится. Вот и взялись за работу.
Лизоблюды отрабатывают свои 30серебрянников даже когда пассажир съехал...