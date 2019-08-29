Опубликовано видео посадки Су-34 на строящуюся магистраль

Видеозапись приземления боевых самолетов Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся магистраль Европа – Западный Китай опубликовали на YouTube-канале Минобороны.

Учения сил Центрального военного округа проводят на территории Татарстана. Свое умение посадить самолет вне аэродрома продемонстрировали 12 пилотов Су-34 и два – Ан-26.

"При проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых в случае необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов, – уточнили в ведомстве. – На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром".

На учениях впервые применили в полевых условиях автоматизированную систему централизованной заправки авиации топливом. Она позволяет заправить одновременно шесть самолетов за 10 минут.