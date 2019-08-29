Новые санкции США не смогли ослабить рубль. Почему?

26 августа вступил в силу второй пакет санкций США против России по делу Скрипалей, но это практически никак не сказалось на национальной валюте – за 26 августа рубль опустился по отношению к доллару лишь на 10 копеек, достигнув показателя 66,07.

Эксперты РИА "Новости" объяснили, почему ни к чему не привели достаточно серьезные карательные меры в виде лишения американских банков возможности кредитовать российское правительство и запрета участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях.

Экономисты считают, что провал попытки обрушить российскую экономику в том, что для инвесторов остается множество "обходных" путей покупки привлекательных российских долговых бумаг. В частности, для них открыт вторичный рынок и оффшорные посреднические компании.

"Минфину сложнее будет размещать евробонды именно в долларах, – объяснил макроаналитик "Райффайзенбанка" Станислав Мурашов. – Но ЕС, насколько я понимаю, не поддержал эту тему, поэтому можно размещать облигации в евро или в швейцарских франках, и их будут покупать".

В качестве еще одного важного фактора отмечают стабильную ключевую ставку Банка России, уверенность в которой поддерживается низким уровнем инфляции. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам года она будет на уровне 3,8% – это даже ниже, чем изначально планировалось.