Мешают дожди и жители. Как ремонтируют крышу сгоревшего дома в Барнауле

Ремонт крыши сгоревшего дома / Фото: Барнаул.орг

Почти два месяца рабочие ремонтируют крышу многоквартирного дома № 60 по Северному Власихинскому проезду в Барнауле. Напомним, кровля полностью сгорела во время сильного пожара 10 июля 2019 года.

Завершить ремонт необходимо до начала сезона дождей – до 1 октября. Однако работу тормозят сами жители дома. Корреспондент Amic.ru побывал на месте стройки и рассказывает, что там происходит.

Без выходных и допоздна

Крышу дома ремонтируют шесть бригад. Люди работают без выходных с раннего утра и до позднего вечера, рассказывает подрядчик Сергей Гостевских. По его словам, пока отставаний от графика нет.

"На сегодняшний день работа завершена на 70%. В субботу планируем закончить монтаж стропильной системы и сделать обрешетку над первым подъездом. В этот же день начнем монтаж кровли. Кровельный материал закуплен в полном объеме", – сообщил Гостевских.

И действительно, хотя над первым подъездом нет еще даже стропил, а крыша покрыта лишь темным полиэтиленом, в 13:00 к дому уже привезли первые листы профнастила.

Жители мешают

По словам Сергея Гостевских, помешать вовремя закончить работы могут только два фактора: внезапные дожди и личный автотранспорт собственников.

Жильца дома и сами признают, что, несмотря на заградительные ленты и объявления о запрете на парковку, автомобилисты оставляют свои машины во дворе. В итоге каждое утро дом просыпается под звук сигнализаций – так прораб стройки вынужден "просить" убрать машины автовладельцев, чтобы строительная техника могла подъехать, разгрузить материалы и начать работы.

В русских традициях

Не только кровлю придется ремонтировать в пострадавшем доме. Несколько квартир жителей тоже пострадали от огня и воды во время тушения пожара. Кроме того, материал, которым укрыта крыша, часто рвется и по строительным швам в квартиры жильцов периодически просачивается вода.

Исполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк, побывавший на месте работ в среду, 28 августа, поручил представителям администрации Индустриального района обойти квартиры на последнем (пятом) этаже и оценить, насколько сильно повреждено имущество собственников.

Впрочем, сами жильцы уверяют, что готовы потерпеть, пока ремонт крыши не закончится.

"Квартиры 4-5 этажей пострадали от воды еще во время тушения пожара, каждый дождь – это испытание. Пока у дома не появится крыша, делать ремонт в квартирах бессмысленно. Все жители относятся с пониманием. Все ждут завершения работ. А при обнаружении протеканий жильцы вместе с подрядчиком оперативно их локализуют. Дополнительный укрывной материал имеется в наличии", – сообщил председатель ТСЖ "Наш дом" Евгений Манаенков.

В целом Вячеслав Франк остался доволен темпами строительства, но отметил, что работы еще много, а начинается сезон дождей. Поэтому призвал ответственных решить вопрос с протеканиями в квартирах.

Кроме того, Франк предложил помочь собственникам пострадавших квартир, как это принято издавна: "На Руси было принято помогать погорельцам всем миром… Это хорошая традиция. Было бы неплохо и сейчас, оценив масштабы повреждений, оказать людям помощь".

Впрочем, каким образом реализовать это предложение, исполняющий обязанности главы города не пояснил.

10 июля 2019 года в одной из квартир дома № 60 по Северному Власихинскому проезду произошло возгорание. Огонь перекинулся на крышу и уничтожил ее. Казус состоял в том, что за полчаса до пожара жильцы дома провели собрание, на котором решили в 2019 году отказаться от ремонта крыши. В итоге теперь из бюджета Барнаула на восстановление кровли выделено почти 11 миллионов рублей.