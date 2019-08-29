Барнаульцы желают иметь Lexus RX, когда речь заходит об авто с "большими лошадками"

Эксперты "Авито Авто" выяснили, что в Барнауле самый желанный автомобиль мощностью от 250 л.с. — Lexus RX, а самыми востребованными среди мощных считаются автомобили марок Lexus, Toyota и Infiniti.

Популярнее всего мощные машины в Москве — за II квартал 2019 года ими интересовались 11,1% покупателей. Столица лидирует и по динамике спроса на такие машины — рост на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018. В целом по России спрос вырос незначительно — на 0,2%.

В Барнауле спрос составил 3,6%, а динамика упала — минус 1%.

По итогам II квартала дороже всего мощные машины стоят в Москве — в среднем примерно 1,8 млн рублей. В среднем по России цена такого "коня" около 1,4 млн рублей. В Барнауле мощный автомобиль стоит около 1,2 млн рублей.

В среднем по стране мощные машины в четыре раза дороже "слабых". Разрыв в цене варьируется от региона к региону. Самая большая разница — в Омске (307%), а самая маленькая — в Ульяновске (212%). В Барнауле — 269%.

В топе самых популярных марок мощных авто лидирует Lexus — 19% от всего спроса, на втором месте — Toyota (18%), замыкает тройку Infiniti (15%). Автомобили марки Toyota за год подорожали сильнее всего — на 47,9%, а вот цена на Land Rover снизилась на 42,9%. Кроме того, наблюдается всплеск спроса на модели Audi мощностью более 250 л.с. — на 80% за год.

В Барнауле самым желанным автомобилем с двигателем более 250 л.с. оказался Lexus RX. На него приходится 10% спроса — рост за год на 80,4%. На втором месте Toyota Land Cruiser (8% спроса, рост в два раза). Далее идут BMW X5 и Lexus LX (по 6% спроса).