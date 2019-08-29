Многодетным семьям Алтая помогли подготовить к школе более 40 тысяч детей

Многодетные семьи на Алтае получили 222,8 млн рублей в виде помощи для подготовки к школе 41,9 тыс. детей, сообщает региональное Министерство социальной защиты.

"Большинство граждан, обратившихся до середины августа, успевают получить деньги до начала учебного года", – отметили в ведомстве.

За выплатами можно обратиться и в течение учебного года. Заявление можно подать в управление социальной защиты населения, многофункциональный центр (его филиалы) либо в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

С 2011 года многодетные семьи Алтайского края через органы соцзащиты получают денежную выплату для подготовки к школе первоклассников (7,5 тыс. рублей) и учащихся 2-11 классов (пять тысяч рублей).

По состоянию на начало учебного года семья должна жить (пребывать) совместно с детьми на территории региона, воспитывать троих и более детей в возрасте до 18 лет, а дети должны учиться в общеобразовательных организациях края.

Ранее в Совфеде не оценили программу поддержки семей с детьми, названную "Первосентябрьским капиталом". По словам одного из сенаторов, в регионах и так работают меры поддержки семей, которым не хватает денег на то, чтобы собрать все необходимое ребенку для школы.