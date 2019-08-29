Россия потратит 6,3 млрд рублей на четыре матча Евро-2020. А хотели вложить 1,5 млрд

Затраты на проведение в Санкт-Петербурге четырех матчей чемпионата Европы по футболу выросли за три месяца в несколько раз и сегодня оцениваются в 6,3 млрд рублей, пишет "Медуза".

Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ "О программе подготовки организации российской части турнира".

В конце мая сообщалось, что Россия потратит 1,5 млрд рублей на подготовку к матчам. "Они уже зафиксированы в законе о бюджете. Надеемся, что этих средств хватит", – сказал глава оргкомитета по подготовке к турниру Алексей Сорокин.

Он также отметил, что бюджет может быть скорректирован: "Нам не свойственно недооценивать масштаб этого проекта".

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи примут 12 городов в разных странах Европы: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Санкт-Петербурге, Копенгагене, Дублине, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме. В Петербурге пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

Летом 2018 года в России прошел чемпионат мира по футболу. Затраты, по оценке оргкомитета, составили 688 млрд рублей. При этом суммарное влияние турнира на ВВП России за пять лет составило, по оценке оргкомитета, 952 млрд рублей.