Заведующая детсадом в Бийске похитила 250 тысяч, выписывая премии новому "работнику"

Заведующую одного из детских садов Бийска обвиняют в хищении денег, которые она перечисляла в виде зарплаты неработающему в учреждении человеку, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Действуя с целью хищения бюджетных денежных средств, фиктивно трудоустроила на должности воспитателя и вахтера лицо, заведомо не намереваясь привлекать его к работе", — объяснили в ведомстве суть претензий к заведующей.

Выяснилось, что хоть новый "работник" и не трудился, но ему исправно выплачивалась зарплата, а также полагалась премия.

Таким образом, с января 2017 года по май 2019 года заведующая, переводя зарплату на карту "сотрудника" и забирая деньги себе, похитила более 250 тыс. рублей.

Свою вину женщина признала, но причиненный ущерб не возместила.

Накануне в Барнауле было принято решение повысить размер родительской платы в детсадах города с 1,5 тыс. руб. до двух тысяч, поскольку не хватает денег на обеспечение детей нормальной едой.