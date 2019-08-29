Автомобиль загорелся на парковке возле дома в Барнауле

На парковке возле многоэтажного жилого дома произошло возгорание автомобиля, сообщает паблик "Инцидент Барнаул". Дом расположен по адресу Гущина,150/3. Огонь оперативно был ликвидирован сотрудниками МЧС.
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На парковке возле многоэтажного жилого дома произошло возгорание автомобиля, сообщает паблик "Инцидент Барнаул". Дом расположен по адресу Гущина,150/3. Огонь оперативно был ликвидирован сотрудниками МЧС.
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