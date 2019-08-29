Первый обновленный в этом году трамвай выйдет на линию в Барнауле к 1 сентября

В Барнауле приступили к капитальному ремонту трамваев / Фото: barnaul.org

Износ трамвайных вагонов в Барнауле составляет 97%, средний их возраст – 33 года, по состоянию на сегодняшний день обновление необходимо 200 вагонам. Такие цифры были озвучены на выездном совещании первого замглавы администрации города, руководителя аппарата Вячеслава Франка с руководством Горэлектротранса, сообщается на официальном сайте Барнаула.

Транспорт нуждается в капитальном ремонте, который позволит продлить срок эксплуатации и обеспечить безопасную перевозку пассажиров, пришли к выводу на совещании. Однако ему препятствует недостаток денег.

Ежегодно на ремонт подвижного состава и инфраструктуры (пути, кабельная сеть) тратится более 100 млн рублей. Для сравнения, на приобретение одного нового вагона необходимо от 30 до 120 млн, а на ремонт – около 6 млн.

По словам главного инженера Горэлектротранса, после капитального восстановления гарантийный срок эксплуатации вагона составляет 10 лет. Заменяется тормозная система, все подшипники и резинотехнические изделия для уменьшения шума во время движения, также меняются крыша, пассажирские сиденья, внутренняя обшивка, утепление и электропроводка.

Первый в этом году обновленный трамвай запланировано выпустить на линию к 1 сентября, он будет осуществлять перевозку пассажиров по наиболее востребованным маршрутам № 1 и № 7. До конца года на предприятии планируют отремонтировать и модернизировать пять вагонов.

"Конечно, видно, что вагон не новый, но он выглядит ухоженно и чисто. Думаю, горожанам будет комфортно передвигаться на нем", – оценил Франк результат капитального ремонта на примере одного из вагонов.

Ранее сообщалось, что Барнаул и Бийск получат списанные троллейбусы и трамваи из Москвы.