Алтайской пенсионерке объяснили, где она может получать прибавку к пенсии 25%

Жительница Алтайского края обратилась к специалистам Пенсионного фонда, чтобы разобраться в вопросе повышения пенсии за "сельский стаж", рассказали в алтайском отделении ПФР.

"Более 40 лет проработала в колхозе, сейчас переехала жить в город. Действительно ли не предусмотрено повышение за сельский стаж тем, кто проживает в городе?" – спросила пенсионерка.

В ПФР ответили, что согласно установленным правилам, касающимся прибавки к страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве и проживающим в сельской местности, она имеет право на прибавку в размере 25% на весь период проживания в сельской местности.

"Необходимый сельский стаж, более 30 лет, есть. Однако поскольку вы проживаете не в сельской местности, то право на повышение в размере 25% от суммы установленной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости у вас, к сожалению, отсутствует", – объяснили женщине ситуацию.

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