В современном мире широкий ассортимент товаров зачастую приводит к тому, что шопинг может затянуться надолго. Именно поэтому ТРЦ "Пионер" предусмотрел места, где можно отдохнуть и, конечно же, подкрепиться. Вашему вниманию – обзор самых вкусных мест этого торгового центра!

Прямо возле главного входа находится кофейня "Пионер" – настоящий островок уюта и спокойствия в нашем торгово-развлекательном центре. Классическое меню и авторские напитки – здесь вы найдете свое идеальное сочетание. Кстати, в кофейне представлен огромный выбор кондитерской продукции, чтобы можно было не только взбодриться вкусным кофе, но и насладиться потрясающими десертами.

Кофейня My coffee*, расположенная на втором этаже торгового центра, привлекает своим сдержанным, но уютным интерьером, широким выбором кофе и других напитков. Это первая кофейня всемирно известной сети в нашем городе, и она уверенно держит марку. Уникальная особенность My coffee в "Пионере" – дизайнерские стаканчики с рисунками от руки. Таких оригинальных и вкусных напитков вы точно больше нигде не найдете!

Поднимаемся на четвертый этаж. Там нас встречает гостеприимная "Хинкальная" – душевное место с грузинским колоритом. Лобио, чахохбили, сациви, хачапури и, конечно же, хинкали – если эти слова все еще вам не знакомы, то вам сюда. Здесь не только вкусно накормят, но и расскажут про все блюда. Только представьте: мясное горячее, уникальный соус и специи, бокал настоящего грузинского вина – и мир сразу становится лучше!

Следующая вкусная остановка – "Кинза и Мята" – популярный ресторан с широким выбором блюд разных стран мира. Для дополнения их вкуса в ресторане работает собственная пивоварня: кружка холодного авторского пива – всегда к вашему столу. А разнообразит приятный вечер живая музыка в исполнении профессиональных артистов. Система скидок и сервис на высшем уровне делают "Кинзу и Мяту" идеальным вариантом для проведения банкета или дня рождения.

Для тех, кто все еще не определился с вариантом перекуса в ТРЦ "Пионер", напоминаем: у нас есть огромный фуд-корт на четвертом этаже, где вы точно найдете блюдо по вкусу. От американских бургеров до азиатской вок-лапши – выбор поистине огромен.

Мы заботимся о том, чтобы домой вы ушли не только с приятными покупками, но и сытыми. В "Пионере" точно будет вкусно!

Ждем вас!

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, проспект Ленина, 102в

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*Май коффи – прим. ред.