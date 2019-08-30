В Хорватии завершилась Всемирная летняя универсиада по дисциплинам боевых искусств среди высших учебных заведений. Более 5000 заявленных участников, 34 страны, 105 университетов и 4 дисциплины, в которых состязались спортсмены: дзюдо, карате, кикбоксинг, тхэквондо.

Студенты Алтайского государственного технического университета вошли в сборную России. АлтГТУ представляли два кикбоксера – студентка строительно-технологического факультета Марина Черненко и студент факультета специальных технологий Роман Николадзе. Они прошли отбор в национальную сборную благодаря победе на Чемпионате России.

По словам тренеров, во время универсиады спортсмены АлтГТУ продемонстрировали неимоверное упорство и выдержку. Из 18 участников Роман занял шестое место, немного уступив спортсмену с Украины. Марина заняла почетное четвертое место, недобрав всего один балл из-за тактической ошибки и пропустив вперед спортсменку из Исландии. Уже в ноябре текущего года Марина в составе национальной сборной отправится в Турцию принимать участие в Чемпионате мира.

Тренеры спортсменов – заместитель руководителя отделения физической культуры АлтГТУ Елена Бердышева и тренер высшей категории, отличник физической культуры Марина Агафонова.

Добавим, соревнования по 18-ти видам спорта Всемирной летней универсиады также проходили в итальянском городе Неаполе.