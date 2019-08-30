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Держи мандат шире. Дума Барнаула не стала лишать депутатских корочек трех единороссов

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Щекотливый вопрос рассматривали в закрытом режиме
Иллюстрация: Amic.ru / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Иллюстрация: Amic.ru / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Депутаты Барнаульской гордумы не стали лишать мандатов трех народных избранников – все от "Единой России", – проштрафившихся при сдаче деклараций о доходах. Вячеслав Перерядов, Александр Лисицын и Алексей Меркулов остаются в БГД решением большинства. Апогей политического скандала, длившегося почти год, состоялся на заседании думы в пятницу, 30 августа, передает корреспондент портала Amic.ru.

По всем четверым голосовали одинаково: 31 депутат – против лишения их мандатов, два – воздержались (депутаты фракции КПРФ). После этого заседание сделали закрытым для всех посторонних, в том числе и СМИ.

И уже в закрытом режиме приняли решение о мерах ответственности: всем троим вынесли предупреждение на основании того, что "искажение сведений о доходах является несущественным", отсутствуют доказательства конфликта интересов, нарушения закона. За такое наказание проголосовали единогласно все депутаты всех фракций.

Все трое публично извинились перед избирателями в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые друзья. По поводу неточностей деклараций депутатов Барнаульской городской Думы 7 созыва есть разные мнения. Пресса и общественность активно обсуждают данный вопрос. Так как я нахожусь в числе тех, кто допустил неточности в заполнении декларации, хотел бы прокомментировать и принести извинения за тот негативный фон, который сформировался вокруг данной темы. Замечания в декларациях исключительно технического характера, убежден, что коррупционной составляющей в данных случаях нет! С уверенностью могу сказать, что 30 августа на заседании Думы, данный вопрос будет рассмотрен СТРОГО в рамках действующего российского законодательства. Спасибо за поддержку и понимание! С уважением, Ваш депутат, Перерядов Вячеслав Владимирович.#БГД #ер22

Публикация от Вячеслав Перерядов (@viacheslavpereryadov)

А вот что сказал Меркулов: "Все отчеты были заполнены в соответствии с имеющимися у меня документами. Я совершил обмен автомобиля "ключ на ключ", при этом было заключено два договора купли-продажи, где была указана сумма, которую запросил собственник второй машины. А через какое-то время он продал мой "бывший" автомобиль за более высокую сумму, при чем расписавшись за меня. В итоге я подаю декларацию по имеющимся у меня документам, даже не предполагая, что мой "бывший" автомобиль был уже еще раз продан. А в ГАИ находится документ с другой суммой. Вот отсюда и неточность. Но по факту никаких денег я вообще не получал (это обмен автомобилями) и на договоре подпись не моя. Однако эти факты почему-то пока игнорируются".

Лисицын просто извинился, по поводу своей декларации ничего не сказал.

Прокуратура нашла нарушения в данных о доходах-расходах за 2017 год у 14 из 40 депутатов БГД. Большинство из них оказались незначительными и претензии с них почти сразу сняли. Дела пяти рассматривал суд и постановил думе снова рассмотреть вопрос о лишении их мандатов. То были единороссы Перерядов, Лисицын, Меркулов, а также Марат Жумадилов, который уже сдал мандат формально из-за переезда в Москву, и справедливоросс Егор Банщиков, тоже сдавший мандат на фоне декларационного скандала. Кстати, на этом же заседании вместо Банщикова ряды депутатов пополнил политический новичок Алексей Якунин.

Решение БГД о сохранении корочек за оставшимися тремя депутатами будет направлено в суд. Прокуратура имеет право его обжаловать.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.08.2019 14:00
- гость -

Кто то еще верит в какие-то честные выборы? Теперь эти рыла от кормушки неоттащишь.

0  0
30.08.2019 14:02
- гость -

Все уже знаю, что за партия Единая Россия, а теперь мы ещё знаем, что КПРФ - Коммерческая Партия Российской Федерации.

0  0
30.08.2019 14:03
Медведь-шатун

Совесть и честь отмирают как рудимент, в почете ложь и наглость...

0  0
30.08.2019 14:05
- гость -

Да все уже давно знают, что мандат депутату нужен для собственного обеспечения!

0  0
30.08.2019 14:09
- гость -

30.08.2019 14:00
- гость
Им денег не платят. У них и до депутатства их было много.

0  0
30.08.2019 14:18
- гость -

30.08.2019 14:00
- гость
Им денег не платят. У них и до депутатства их было много.
-------
Власть, особый статус - сильнее денег. Наворовать - это пол дела, затем наворованное нужно удержать.

0  0
30.08.2019 14:24
Сергей

Вот оно, истинное лицо ЕР и депутатов...
Печалька.

0  0
30.08.2019 14:32
- гость -

Позор

0  0
30.08.2019 14:37
- гость -

Опять у комментаторов анальный зуд обострился. Молодые, успешные мужики, депутаты - не порядок.
Вот сирых и юродивых приголубить - это первое дело.
Я уверен, что из них никто декларации не составлял, делали все штатные бухгалтера. Может действительно криво составили, может налоговой захотелось прицепиться. Но не нужно считать их идиотами, чтобы они имея депутатский статус доходы не стали показывать.
А разбор закрытый, так чтобы вами так любимый «простой» народ балаган не устроил.

0  0
30.08.2019 14:42
- гость -

Опять у комментаторов анальный зуд обострился. Молодые, успешные мужики, депутаты - не порядок.
Вот сирых и юродивых приголубить - это первое дело.
-----
Если у молодых успешных мозгов не хватает заполнить декларацию, зачем этих дурачков в депутатах держать? пусть ищут работу по своему уровню развития.

0  0
30.08.2019 14:46
- гость -

30.08.2019 14:42
- Бухгалтера корректируют декларации, и не раз, а у тебя все по щелчку пролазит. Вы не Перельман?

0  0
30.08.2019 14:51
- гость -

30.08.2019 14:18
- гость -

Не столько удержать, сколько, чтобы не присесть.

0  0
30.08.2019 14:53
- гость -

Доколе?

0  0
30.08.2019 14:54
-гость-

ПЖИВ

0  0
30.08.2019 14:58
- гость -


30.08.2019 14:46
- гость -

30.08.2019 14:42
- Бухгалтера корректируют декларации, и не раз, а у тебя все по щелчку пролазит. Вы не Перельман?
-----------
За обычную ошибку, описку тебе ничего не будет. Речь идет о сокрытии или заведомо ложных данных.

0  0
30.08.2019 15:00
бсо

Знаем мы ваших молодых и успешных, очень часто что случись детям долги только достаются. Вруны и балаболы.

0  0
30.08.2019 15:01
ира

Бухгалтер корректируе, а затем еще и главный бухгалтер.

0  0
30.08.2019 15:09
- гость -

Кто ж его посадит!? Он же - памятник!!! (С)

0  0
30.08.2019 15:14
- гость -

Вы только лучше посмотрите на их фото, есть что то общее?! Да там борзость легла как не меняющий вид лица отпечаток. Такого выражения не увидеть у работающего на стройке мужика или на моторном заводе....

0  0
30.08.2019 15:21
местный

а когда все медным тазом накроется, они будут говорить, что специально все делали?

0  0
30.08.2019 15:22
- гость -

30.08.2019 15:21
местный
а вы случайно с мЯсным не братья? а то на этой ветке его еще не было....

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