Депутаты возьмут на контроль обещанный рост зарплат учителей в Алтайском крае

Глава парламента Алтайского края Александр Романенко призвал депутатов проконтролировать, как проходит в городах и районах края внедрение новой системы оплаты труда педагогов, которое должно привести к росту их доходов. Об этом он сказал во время общения народных избранников с министром образования региона Максимом Костенко.
"Сейчас средняя заработная плата учителей по краю – 25 тысяч рублей, вы ее предполагаете довести до 27,5 тысячи рублей. Мы также знаем, что по разным муниципалитетам она варьируется, и разбег составляет до 10 тысяч рублей. Какими будут ваши действия в новой системе оплаты труда, чтобы заработная плата для педагогов во всех муниципалитетах была единой?" – спросил спикер.
Министр Костенко пояснил, что ситуация будет выровнена как раз счет новой системы оплаты труда.
"В последнее время стимулирующая часть, которая добавляла разницу в оплате труда, была превалирующей. Раньше средний оклад составлял 2950 рублей, с 1 сентября – 7010 рублей, увеличившись почти в 2,5 раза. Гарантированная часть (оклад плюс компенсационные выплаты) станет больше МРОТ, она будет защищена. После консультаций с профсоюзами будет утверждено новое положение о стимулирующих выплатах, в котором останутся самые важные и полезные показатели. Проблема на какое-то время еще останется, и она связана с нагрузкой", – пояснил Максим Костенко.
Александр Романенко попросил министра по возможности оперативно решить этот вопрос, ведь, по сути, учитель в Солтонском районе и в Барнауле выполняет одни и те же задачи, а зарплата может сильно отличаться.
Костенко сказал, что от новой системы как раз выиграют низкооплачиваемые педагоги. У некоторых зарплата вырастет до 10 тысяч рублей.
Кстати, сейчас остается 50 вакансий учителей, до конца следующей недели пустующих ставок не будет, заверил министр.
Комментарии
"сейчас остается 50 вакансий учителей, до конца следующей недели пустующих ставок не будет, заверил министр."
Сократят ставки?
"Александр Романенко попросил министра по возможности оперативно решить этот вопрос, ведь, по сути, учитель в Солтонском районе и в Барнауле выполняет одни и те же задачи, а зарплата может сильно отличаться."
А у лидера партии Романенко не хочет спросить почему учитель в Москве и Барнауле получают разные зарплаты, хотя и выполняют одну и ту же работу?