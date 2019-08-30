"Московские трамваи нам не нужны": барнаульским вагонам дарят вторую жизнь

Фото: Amic.ru

Списанные московские трамваи не будут ходить по улицам Барнаула. Город от них отказался, но и новые закупать пока не спешит. В МУП "Горэлектротранс" нашли способ обновления парка и экономии бюджетных денег. Здесь капитально ремонтируют вагоны, износ которых составляет 97%. На ремонт одного такого трамвая уходит около 6 млн рублей и четыре месяца работы. На предприятии обещают: технологию скоро отладят, и процесс пойдет быстрее. Это экономически выгоднее, чем восстанавливать столичный "подарок", рассказали в МУП "Горэлектротранс". 29 августа исполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк и первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков побывали в депо № 3, где ремонтируют транспорт.

Дорого и долго

24 августа Минтранс региона сообщил, что Барнаул и Бийск бесплатно получат списанные троллейбусы и трамваи из Москвы. Столичные предприятия отправили их на "пенсию" после 20 лет службы. В "Горэлектротрансе" сообщили, что барнаульское предприятие не станет забирать столичные трамваи, так как это "экономически невыгодно": нужно заплатить за их доставку, а потом еще и капитально ремонтировать.

"Мы неоднократно говорили о приобретении трамваев в Москве. Новые вагоны никто не отдаст. Они приходят изношенные. Недавно в Барнаул приезжали коллеги из Новосибирска. Они получили вагоны из Москвы и сразу поставили их на капитально-восстановительный ремонт. Стоимость доставки выражается в сотнях тысяч рублей. Кстати, именно поэтому новосибирские специалисты сейчас изучают опыт барнаульского предприятия", – отметил главный инженер МУП "Горэлектротранс" Александр Хвощий.

Кроме того, московские модели отличаются от алтайских техническими характеристиками.

Сейчас по улицам Барнаула и Бийска наматывают километры трамваи модели Tatra T3. Их производили в Праге с 1960 по 1999 год. Вся технологическая база в алтайских городах рассчитана именно на них.

"Перестраивать из-за 10-20 вагонов всю технологическую базу нет экономического смысла. Если думать о замене вагонов, то придется полностью все перестраивать в депо № 3", – отмечает главный инженер.

"Подшаманили" на 10 лет

В МУП "Горэлектротранс" подсчитали: дешевле будет отремонтировать собственный парк. К работам приступили еще весной, и 1 сентября в Барнауле на рельсы выйдет первый обновленный вагон. Он будет перевозить пассажиров по наиболее востребованным маршрутам № 1 и № 7. До конца года на предприятии планируют отремонтировать и модернизировать пять вагонов.

"Новые трамваи стоят от 30 млн. Москва, например, закупила за 110 млн рублей каждый. А на ремонт одного трамвая у нас уходит 5,5-6 млн рублей. Гарантия на обновленную технику составляет 10 лет. В год мы можем ремонтировать пять вагонов. Сейчас работы ведут планово, работает бригада, мы отлаживаем технологические процессы", – отметил Александр Хвощий.

У трамваев ремонтируют ходовую часть, в том числе заменяют тормозную систему, модернизируют электрооборудование, поэтому они потребляют на 50% меньше электроэнергии, чем "старые" образцы. В кабине машиниста устанавливают компьютер, монитор, навигацию, видеонаблюдение. У вагонов также полностью меняют крышу, пассажирские сиденья, внутреннюю обшивку салона, электропроводку. Салоны утепляют, поэтому зимой в них будет комфортно.

"Старенький "жигуленок" в хороших руках. Сиденья выглядят хорошо, световое решение интересное. Видно, что вагон не новый, а восстановленный. Но он чистый, ухоженный. Будет комфортно. Нам от этого вида транспорта не уйти, его надо поддерживать. Это историческое формирование города", – оценил состояние отремонтированного вагона исполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк.

Новая программа, новые трамваи

С 2009 по 2012 год в крае работала целевая программа по капитально-восстановительному ремонту электротранспорта. За три года в Барнауле подарили вторую жизнь десяти трамваям и двум троллейбусам, а также купили один новый трамвай. В следующие два года Барнаул по краевой программе получил еще два новых трамвая и восемь троллейбусов. С 2015 года парк электротехники не обновлялся.

В 2022 году в Барнауле готовы принять новую программу "Развитие городского электрического транспорта". Она предусматривает выделение муниципалитетам средств на покупку новых моделей и ремонт существующих трамваев и троллейбусов.

"Программа краевая, ее планируют принять в 2022 году. Возможно, опыт Горэлектротранса позволит принять ее раньше. Сейчас этот вопрос мы прорабатываем с Министерством транспорта и сделаем все возможное, чтобы она заработала в следующем году. Программа предусматривает восстановительно-ремонтные работы не только подвижного состава, но и путевого хозяйства и энергохозяйства", – отметил первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

Факт

По данным предприятия, средний возраст барнаульских трамваев – 33 года. Большинство вагонов поставляли до 1991 года, и следующие 18 лет парк не обновляли. Поэтому их износ сейчас составляет 97%, а из 228 вагонов ремонт необходим 200. Капитальный ремонт позволит продлить жизнь технике на 10 лет и сэкономит городской и краевой бюджет. Кстати, чтобы полностью обновить парк электротранспорта в городе, нужно 4 млрд рублей.