Китайские танки заметили в Алтайском крае

Фото: Игорь Иушин / vk.com/barneos22

Возле барнаульского железнодорожного вокзала заметили эшелон с китайскими танками и другой военной техникой зарубежного производства, сообщает паблик Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

Наиболее вероятная причина появления иностранного вооружения в Алтайском крае – это совместные военные учения России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, которые пройдут с 16 по 21 сентября.

Одной из площадок их проведения станет Алейский общевойсковой полигон. Как следует из сообщений Минобороны, в учениях планируется задействовать 128 тысяч человек личного состава, 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, 600 летательных аппаратов и 15 кораблей.