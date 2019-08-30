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Спасенного дальнобойщиком кота Липтона заново учат ходить

, ИА "Амител"
С животным занимается инструктор по физподготовке

В Екатеринбурге заново учат ходить кота Липтона, спасенного от гибели дальнобойщиком, который гнал 17 часов, чтобы привезти его живым в Центр реабилитации животных, сообщает портал E1.ru.

С ним занимается инструктор по физподготовке Екатерина Матвеенко.

"Поскольку стандартного баланса, с которым он жил, у него сейчас нет, ему нужно приучаться ходить на трех ногах и пользоваться одной ногой как двумя, – уточняет смысл упражнений специалист. – Это нужно, чтобы он грамотно держал опору, не падал назад, мог передвигаться без проблем, не заваливаясь никуда, и спокойно прямо ходить".

Пока что занятия длятся всего по несколько минут – дольше четвероногий попросту не может выдержать, потому что задействованы мышцы, которые в обычной жизни у него не работали.

"Через некоторое время, когда он привыкнет пользоваться этой ногой, он не будет заваливаться, не будет реветь, что он устал, и будет, в принципе, как нормальная здоровая кошка вести такой же образ жизни как и раньше", – утверждает Матвеенко.

Напомним, 7 августа дальнобойщик Александр Ермолаев заметил ползущего по обочине кота в Башкирии и не смог проехать мимо.

Животное умирало от ран на оживленной трассе почти без шансов на спасение. Нога болталась, полностью вся перебитая. Два перелома, шкура содрана, мышцы видно было.

Водитель положил его на коврик у пассажирского сиденья и позвонил жене, чтобы она узнала, где ближайшая ветклиника.

Выяснилось, что она как раз в селе Языково. Правда, лечить кота там не взялись. Сказали, что проще усыпить, чтобы не мучился. Но водитель не позволил.

Купил обезболивающее, чтобы облегчить страдания кота, и повез в Екатеринбург – в Центр реабилитации животных, где мужчину заверили, что постараются спасти ему жизнь.

Так, преодолев вместе со своим спасителем 800 километров, кот оказался в Свердловской области. После недели безуспешных попыток сохранить пострадавшую лапу, ее все-таки пришлось ампутировать.

Теперь Александр Ермолаев планирует преодолеть еще 1,4 тысячи километров из Саратова (туда и обратно – 2,8 тысячи км), где он живет, и забрать спасенного кота к себе домой.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.08.2019 08:57
- гость -

Классный кот, отличный мужик!

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