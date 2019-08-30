Украинских моряков и режиссера Сенцова обменяли на пленных россиян

Режиссера Олега Сенцова и задержанных украинских моряков вернули на родину, сообщает Meduza.
О завершившемся обмене между Россией и Украиной сообщила сотрудница Верховной рады Украины Анна Исламова. Ее запись на своей странице в Facebook разметил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.
"Обмен завершился: моряки Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб летят домой", – гласит сообщение.
Кто именно вернулся в Россию по результатам обмена, не разглашается.
Сенцова приговорили в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в создании террористического сообщества в августе 2015 года. Его также признали виновным в подготовке двух терактов в Крыму. В мае Сенцов объявил голодовку с требованием освободить "всех украинских политзаключенных", находящихся в России.
Инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования российских пограничников. В итоге судна задержали, а 24 моряка арестовали.
Ранее международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы. При этом Москве не возбраняется продолжить расследование уголовного дела в отношении моряков.
Комментарии
Пленные россияне? "Их же там нет"! Или есть, а кто-то нагло врал на федеральном канале?
Моряки ладно, подневольные в принципе люди. А Сенцова то зачем? В Цэвропе опять праздник по поводу очередной победы над Россией.
09:02, Украина - это пиратская страна, типа Сомали, тот же Кирилл Вышинский, обвинен чисто по политическим мотивам, и стал разменной монетой между РФ и Укр, а тот же Сенцев - террорист, который хотел устроить теракт на территории РФ и считать, что обмен в данном случае равносильный - весьма глупо.
Ну вот, РФ выполнила-таки решение Международного трибунала по морскому праву. А куда же она денется, с подводной-то лодки? Для электората дело обставили под видом "обмена военнопленными", чтобы овечки верили в несгибаемую волю своего пастуха. Дорогие россияне, откуда у Украины военнопленные, если "вастамнет"?
СМОТРИ И ЧИТАЙ ПОСТ ОТ 09-38- ТАМ ДЛЯ ТАКИХ КАК ТЫ ВСЕ РАЗЖОВАННО.
30.08.2019 10:28
маструбирующхй на птичку
Ой, портянка, какой шикарный факел у тебя получился! Мне понравилось. Надеюсь, у тебя еще осталось, на чем сидеть?
если ты заметил - я ни словом не упомянул притянутый к этому событию обмен Вышинского и Сенцова. Как я всегда писал - ваши межславянские разборки мне мало интересны. А вот решения Международного трибунала надо выполнять. Иначе будет бо-бо.
ваши межславянские разборки мне мало интересны.
Вау! Сам богоизбранный снизошел.
Ну обменялись военнопленными, ну хорошо.