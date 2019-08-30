Украинских моряков и режиссера Сенцова обменяли на пленных россиян

Режиссера Олега Сенцова и задержанных украинских моряков вернули на родину, сообщает Meduza.

О завершившемся обмене между Россией и Украиной сообщила сотрудница Верховной рады Украины Анна Исламова. Ее запись на своей странице в Facebook разметил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Обмен завершился: моряки Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб летят домой", – гласит сообщение.

Кто именно вернулся в Россию по результатам обмена, не разглашается.

Сенцова приговорили в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в создании террористического сообщества в августе 2015 года. Его также признали виновным в подготовке двух терактов в Крыму. В мае Сенцов объявил голодовку с требованием освободить "всех украинских политзаключенных", находящихся в России.

Инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования российских пограничников. В итоге судна задержали, а 24 моряка арестовали.

Ранее международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы. При этом Москве не возбраняется продолжить расследование уголовного дела в отношении моряков.