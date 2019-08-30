Рубцовск включили в десятку самых грязных городов России

Рубцовск попал в десятку наиболее грязных городов РФ, сообщает "Российская газета" со ссылкой на аналитиков портала недвижимости Domofond.ru.

Исследователи пришли к такому выводу на основе опроса населения 200 городов России. В общей сложности оценку чистоты дали свыше 90 тысяч человек.

Тройку главных аутсайдеров составили Архангельск (Архангельская область), Каменск-Шахтинский (Ростовская область) и Свободный (Амурская область).

Пятерку дополнили Шахты (Ростовская область) и Новочеркасск (Ростовская область).

Замкнули топ-10 наиболее грязных Махачкала (Дагестан), Орск (Оренбургская область), Рубцовск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Норильск (Красноярский край).