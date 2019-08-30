Инженер данных (Data Scientist)* "Ростелекома" Александр Макарычев представил компанию на мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills*. Его разработка в компетенции "Машинное обучение и большие данные" завоевала бронзу.

WorldSkills проходил в этом году в Казани с 22 по 27 августа и собрал 1300 молодых профессионалов из 63 стран. Состязания прошли по 56 компетенциям, Россию представляли 63 конкурсанта – 14 девушек и 49 молодых людей от 18 до 25 лет.

Александр Макарычев, старший инженер данных ООО "РТК Цифровые Технологии": "Сфера применения машинного обучения и больших данных настолько обширна, что невозможно было предсказать, чему будут посвящены конкурсные задания. Задача была разработать систему, которая автоматически находила бы дефекты в сварных швах. Люди, выполняющие эти функции, не всегда их видят. Моя разработка исключает человеческий фактор".

Соревнования в компетенции "Машинное обучение и большие данные" впервые вошли в программу мирового чемпионата в специальном блоке Future Skills*, посвященном перспективным профессиям высокотехнологичного производства и цифровой экономики.

"Успех на международных соревнованиях WorldSkills показал высокий уровень компетенций наших сотрудников. Чемпионат – не просто спорт высоких достижений, это важный инструмент для развития системы подготовки кадров и обновления трудовых стандартов нашей компании", – отметила руководитель команды WorldSkills ПАО "Ростелеком" Светлана Кузнецова.

*Дата Сайентист, ВорлдСкиллс, Фьюче Скиллс – прим. ред.