Туристы сняли на видео извержение вулкана Стромболи в Италии

29 августа зафиксировано извержение вулкана Стромболи, который находится на одноименном острове в Италии, сообщает РИА "Новости".

Население острова составляет около 400 человек, но летом людей там намного больше – тысячи туристов приезжают, чтобы отдохнуть и полюбоваться красивыми пейзажами.

Один из отдыхающих, кому посчастливилось находиться на острове в момент извержения, снял это явление на видео.

В течение часа произошли три взрыва, сопровождавшиеся выбросами дыма, пепла и выходом лавы. По углублению, которое называется "Огненный поток", лава достигла моря.

По предварительной информации, никто не пострадал, но часть туристов, опасаясь за свою безопасность, покинули Стромболи.