К 1 сентября 2019 года тысячи студентов станут жителями общежитий вузов города Барнаула. 31 августа заканчивается основной этап процедуры заселения в общежития опорного Алтайского государственного университета.

Как сообщил директор студенческого городка АлтГУ Антон Анатольевич Целевич, по состоянию на четверг, 29 августа текущего года, в общежития университета заселились уже 1300 человек. В последние дни поток заметно увеличился: до 200-250 человек в день. При этом всего по плану предусмотрено заселение более 2000 человек. "В этом году мы ожидаем, что все запланированные места в общежитиях будут заняты. Делаем все, чтобы заселить всех ребят, которые к нам обращаются. Поэтому полностью взяли на себя всю подготовительную работу по оформлению документов", – добавил Целевич.

Наибольшей популярностью у студентов пользуется общежитие № 5 – студенческий жилой комплекс "Универ-сити". Это вполне объяснимо: общежитие находится фактически в центре города, уровень комфорта здесь соответствует самым взыскательным современным требованиям.

В ряде случаев вопрос о заселении приходится решать отдельно. Это, как объяснил Целевич, происходит тогда, когда у студентов есть академические задолженности (более трех месяцев), дисциплинарные взыскания или задолженности по оплате за проживание в общежитии. До середины сентября у таких ребят есть возможность исправить ситуацию. Важная роль при этом отводится самим факультетам.

Директор студгородка АлтГУ также рассказал о том, что уже с 2 сентября во всех общежитиях начнется "Неделя адаптации". Двухнедельная акция проходит во всех вузах Барнаула и согласована с администрацией города. Для жильцов общежитий, главным образом для первокурсников, пройдет целый ряд мероприятий, направленных на приобщение их к новой "среде обитания". В частности, приглашенные эксперты расскажут студентам о вреде курения, наркомании, о нормах поведения в вузе и общежитиях, особенностях городской среды Барнаула.