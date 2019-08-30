Депутаты гордумы приняли проект Генплана Барнаула

Проект Генерального плана развития Барнаула до 2036 года приняли на сессии городской думы 30 августа. Как сообщает корреспондент Amic.ru, 31 депутат проголосовал за, пять – против.

В 2017-м году проект Генплана развития Барнаула был отправлен на доработку, так как во время общественных слушаний горожане высказались против предложенного места для нового полигона бытовых отходов. В новой редакции документа основные недочеты были исправлены. Главные детали в проекте – отсутствие нового полигона ТБО и максимальное высвобождение центра города от промышленных, коммунально-складских предприятий для использования их под строительство жилья.

Несколько последних месяцев среди депутатского корпуса были разные точки зрения: нужно ли принимать проект Генплана или нет. В "Единой России" утверждали, что документ не совершенен, но без него столица края не будет развиваться. Поэтому все недочеты руководитель фракции в Думе Вячеслав Перерядов предложил устранять в рабочем порядке. Для это будет создана рабочая группа из депутатов в которую могут войти представители всех фракций парламента.

Представитель фракции "Справедливая Россия" в Думе Оксана Молодых призвала сохранить ленточный бор в нагорной части. Согласно Генплану, там предусмотрено массовое строительство социальных объектов, включая медицинские учреждения и вертолетную площадку. Молодых добавила, что работа над документом позволила депутатскому корпусу сплотиться.

Коммунисты выступили против принятия документа. Их не устроило, что были отменены публичные слушания и не все барнаульцы могли повлиять на внесение поправок в проект.

Предыдущий Генплан Барнаула – перспективный план развития города – был принят в 2010 году и просуществовал бы до 2024 года, да устарел. На смену ему уже второй год готовят новый документ. Теперь уже до 2036 года. В 2018 году слушания по нему были сорваны из-за планов по строительству полигона в городе, документ направили на доработку. В итоге мэрия Барнаула учла пожелания горожан и от нового полигона ТБО отказались.