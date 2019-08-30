"Они убьют меня": актер Числов перед смертью взывал о помощи

29 августа стало известно о смерти 54-летнего актера Александра Числова, а всего за несколько дней до этого вышла передача Андрея Малахова на телеканале "Россия 1", где артист умоляет о помощи. Он утверждает, что его хотят убить из-за квартиры.

Числов рассказал о том, что три месяца назад подарил квартиру племяннице из-за угроз неизвестных, которые пытались ей завладеть.

Но это не помогло ему справиться со страхом. Последние два месяца жизни он практически не вставал с постели и совсем не выходил из дома. От пищи также отказывался – "хотят отравить", утверждал он.

"Они убьют меня, как Ирину Цывину", – заявил актер, утверждая, что снимающие соседнюю комнату люди могут желать его смерти. Действительно, одним из арендаторов оказался актер Денис Сердюков – бывший возлюбленный Цывиной. Он подтвердил, что снимает комнату с 2004 года.

Племянница Числова рассказала, что ее дядя жалуется на здоровье, но когда она вызывает ему скорую – он отказывается от госпитализации. Боится, что если он покинет квартиру, то обратно его уже не пустят.

Коллеги актера рассказывают, что у него было пристрастие к спиртному. "После каждого съемочного дня прикладывался к бутылке", – вспомнила работавшая с ним актриса Ольга Спиркина.

Не отрицал этого и сам артист. "11 дней уже не пью", – заявил он съемочной группе телеканала "Россия 1", которой все-таки удалось убедить его пройти медобследование.

Доктора выявили сильное истощение организма. Правда, на настойчивую рекомендацию принять пищу Числов безапелляционно заявил: "Одну ложку лапши и две – коньяка".

"Пристрастие к алкоголю стало причиной полиневропатии, из-за которой он не может встать, а отказ от еды привел к полиорганной недостаточности", – утверждает врач Тарас Клеманов, осуществлявший лечение актера.

Спустя несколько дней Александр Числов умер. Причиной смерти, по словам драматурга Владимира Кожевникова, стала пневмония.