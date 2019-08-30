"Они убьют меня": актер Числов перед смертью взывал о помощи

29 августа стало известно о смерти 54-летнего актера Александра Числова, а всего за несколько дней до этого вышла передача Андрея Малахова на телеканале "Россия 1", где артист умоляет о помощи. Он утверждает, что его хотят убить из-за квартиры.
Числов рассказал о том, что три месяца назад подарил квартиру племяннице из-за угроз неизвестных, которые пытались ей завладеть.
Но это не помогло ему справиться со страхом. Последние два месяца жизни он практически не вставал с постели и совсем не выходил из дома. От пищи также отказывался – "хотят отравить", утверждал он.
"Они убьют меня, как Ирину Цывину", – заявил актер, утверждая, что снимающие соседнюю комнату люди могут желать его смерти. Действительно, одним из арендаторов оказался актер Денис Сердюков – бывший возлюбленный Цывиной. Он подтвердил, что снимает комнату с 2004 года.
Племянница Числова рассказала, что ее дядя жалуется на здоровье, но когда она вызывает ему скорую – он отказывается от госпитализации. Боится, что если он покинет квартиру, то обратно его уже не пустят.
Коллеги актера рассказывают, что у него было пристрастие к спиртному. "После каждого съемочного дня прикладывался к бутылке", – вспомнила работавшая с ним актриса Ольга Спиркина.
Не отрицал этого и сам артист. "11 дней уже не пью", – заявил он съемочной группе телеканала "Россия 1", которой все-таки удалось убедить его пройти медобследование.
Доктора выявили сильное истощение организма. Правда, на настойчивую рекомендацию принять пищу Числов безапелляционно заявил: "Одну ложку лапши и две – коньяка".
"Пристрастие к алкоголю стало причиной полиневропатии, из-за которой он не может встать, а отказ от еды привел к полиорганной недостаточности", – утверждает врач Тарас Клеманов, осуществлявший лечение актера.
Спустя несколько дней Александр Числов умер. Причиной смерти, по словам драматурга Владимира Кожевникова, стала пневмония.
Комментарии
Причиной смерти, по словам драматурга Владимира Кожевникова, стала пневнония.
Ну, ежели она, то да!