Алтайский депутат предложила Медведеву развивать детские лагеря. Инициатива одобрена

Инициатива депутата Госдумы от Алтайского края Натальи Кувшиновой по модернизации и созданию новых мест детского отдыха была поддержана Министерством просвещения России, рассказали в пресс-службе парламентария.

"В целях развития инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления <...> министерством разработан проект ведомственной целевой программы "Развитие сферы отдыха и оздоровления детей", – говорится в ответе ведомства на запрос депутата.

Ранее Кувшинова отправила на имя премьер-министра Дмитрия Медведева письмо с просьбой рассмотреть возможность принятия соответствующей госпрограммы.

"Многие детские лагеря годами не ремонтируются и об этом нам сообщают наши избиратели, нам важно создавать комфортные и безопасные условия для отдыха детей", – рассказала Кувшинова.

"Планируется совершенствование государственного регулирования сферы организации отдыха и оздоровления детей, развитие и модернизация инфраструктуры, создание новых мест, в том числе посредством государственно-частного партнерства, повышение доступности услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей", – пояснила депутат.

В настоящее время проект проходит процедуру согласования с Минэкономразвития и Минфином.

Ранее сообщалось, что на "Бирюзовой Катуни" будет построен алтайский "Артек".