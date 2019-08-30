Симфонический оркестр дал концерт на улице в Барнауле. Видео

Симфонический оркестр государственной филармонии Алтайского края 29 августа дал концерт на открытом воздухе в Барнауле, сообщает паблик Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

Музыканты разместились на крыльце Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина. Любой желающий мог подойти и послушать красивую музыку.

В частности, прозвучали сюита "Алтайский сказ. Полет над временем" и композиции Эдуарда Артемьева из известных кинофильмов.

"Была там. Исполняли прекрасно, – рассказала одна из жительниц краевой столицы. – Поразили как всегда слушатели и невоспитанные дети, которые бегали, визжали и орали, катались на самокатах прямо возле сцены".