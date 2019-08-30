Симфонический оркестр дал концерт на улице в Барнауле. Видео

Симфонический оркестр государственной филармонии Алтайского края 29 августа дал концерт на открытом воздухе в Барнауле, сообщает паблик Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".
Музыканты разместились на крыльце Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина. Любой желающий мог подойти и послушать красивую музыку.
В частности, прозвучали сюита "Алтайский сказ. Полет над временем" и композиции Эдуарда Артемьева из известных кинофильмов.
"Была там. Исполняли прекрасно, – рассказала одна из жительниц краевой столицы. – Поразили как всегда слушатели и невоспитанные дети, которые бегали, визжали и орали, катались на самокатах прямо возле сцены".
Комментарии
Когда и где была реклама этого предприятия ?
В первом ролике музыка тревожная:бумц-бумц.Во втором кони ржут.В третьем оказывается,то были лошади скифов.В четвёртом раздольное горловое пение с угрожающим речитативом на втором плане.А в последнем пятом просто красивая музыка,до боли знакомая.
Чем вам дети помешали? Малыши вполне искренне кружились у сцены под музыку. На их лицах был такой восторг!
Другое дело, что среди зрителей большинство были строгие старушенции с прическами и манерами пожилых учительниц начальных классов годов так семидесятых прошлого века. Они до сих пор считают, наверное, что хорошие детки ходят строем и сидят, замерев, со сложенными руками. Остальные - невоспитанные оторвы и будущие бандиты. Ужас!