Впервые за 34 года: как в Алтайском крае приводят в порядок дворы

Тридцать лет и четыре года ждал ремонта дворик у дома № 16 по улице Панфиловцев в Барнауле. Старый асфальт, разбитые проезды и унылая территория, где детям нечем заняться. В августе 2019-го ситуация изменилась. Двор попал в программу "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Будет красиво
Уже в этом году здесь отремонтируют асфальт и тротуары, оборудуют парковку для автомобилей, установят урны и скамейки для жителей. На детской площадке появятся песочный дворик, а также игровой и спортивный комплексы. А чтобы играть можно было до самого вечера, и не запинаться на подходах к дому – заменят освещение. Общая стоимость проекта превышает три миллиона рублей, из них почти 400 тысяч, а если точнее – 398,7 тысячи рублей, софинансирование жителей.
По словам одной из жительниц дома Натальи Ереминой, люди не сомневаясь решили вложить свои деньги в благоустройство двора. Ведь каждый хочет, чтобы вокруг было красиво и комфортно, чтобы дети играли рядом с домом, а не завидовали "чужим" красивым площадкам.
"Мы ждали включения в программу и очень рады, что нам это удалось. Наш двор не ремонтировался 34 года, поэтому, думаем, что после ремонта наша жизнь станет значительно комфортнее. Здесь будет красиво, удобно. Благодаря участию в софинансировании у нас появится и парковка, и детская площадка", – говорит Наталья Еремина.
Представитель подрядной организации Андрей Багдасарян уверил, что подготовительные работы уже завершены, в ближайшие дни во дворе положат новый асфальт.
Все по графику
Кроме двора по улице Панфиловцев, 16 в Барнауле в реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" участвуют еще более 80 дворов. Столица Алтайского края традиционно является самым крупным участником мероприятий по благоустройству. На этой неделе представители Минстроя Алтайского края и администрации города вместе проверили, как проходят работы на объектах.
"Все идет в соответствии с графиком", – сообщил Андрей Багдасарян. По его словам, рабочие делают все, чтобы закончить ремонт в срок.
"Уже отремонтированы или находятся в стадии завершения более половины дворов из 83, которые вошли в программу реализации приоритетного проекта. В сентябре все намеченное должны выполнить", – сказал Багдасарян.
Помимо надзорных органов качество работ контролируют и общественники, а также депутаты Барнаульской городской Думы. На выездном совещании присутствовал и депутат Евгений Носенко, который подчеркнул, что участие жителей в национальном проекте очень важно. Ведь в первую очередь он направлен на повышение качества жизни людей.
"Кроме того, что в рамках реализации приоритетного проекта будут отремонтированы дворы, повысится качество жизни. Очень важно, что жители вовлекаются в процесс управления общим имуществом, проводят собрания, принимают решение о софинансировании", – отметил Носенко.
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Федоров подчеркнул, что нет никаких сомнений, что все намеченные мероприятия в рамках национального проекта будут выполнены. Более того, в настоящее время город уже готовится к работам на следующий год.
"Уже идет подготовка к реализации проекта в 2020 году, объезжаем дворы, чтобы определить перспективы работ на следующий год, проблемные точки и принять меры для их устранения. Перечень определяется решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах", – сообщил Федоров.
Что будет сделано в крае
Добавим, в 2019 году в Барнауле идут работы по благоустройству 83 дворовых территорий. Жители 25 из них решили поучаствовать и в софинансировании. Поэтому в этих дворах будут проведены дополнительные работы. А именно построят детские, спортивные и контейнерные площадки, обустроят автомобильные парковки. И даже оборудуют или отремонтируют дренажные и водоотводные системы дворов, чтобы их не заливало дождем.
В целом в 2019 году в городе в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 91,8 тыс. кв. метров дворовых проездов, 26 тыс. кв. метров тротуаров, организовать 12 новых парковочных зон и 20 детских площадок, на трех дворовых территориях построить систему водоотведения.
Всего в 2019 году участниками нацпроекта по благоустройству стали 30 муниципальных образований – 12 городов и 18 поселений Алтайского края, с численностью населения свыше восьми тысяч человек. В регионе благоустраивается 301 объект, в том числе 269 дворов и 32 общественные территории – парки, скверы, аллеи, набережные, расположенные в тридцати муниципальных образованиях. На данные мероприятия выделено 760 млн рублей из федерального бюджета, в порядке софинансирования из бюджета региона направлено еще 7,7 млн рублей, также поддержка оказывается из местных бюджетов. Сегодня работы ведутся почти на 90% объектов.
Комментарии
блаблабла.
А можно сумму, которую "потратили" на двор?
Сколько из этой суммы жильцы оплатили?
Что именно было сделано на эту сумму?
Все хорошо, но почему везде корыто без ливневки, какой дурак эти пректы утвердил, нет ливневки - делайте покатые дороги и желоба....