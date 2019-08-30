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К семье из Барнаула по ошибке ворвались силовики, но "никто не виноват"

, ИА "Амител"
Следователи не увидели в штурме преступления, но барнаульцы не согласны
Разбитое силовиками окно / Фото: Инга Волженина / vk.com/barneos22

Разбитое силовиками окно / Фото: Инга Волженина / vk.com/barneos22

Жительница Барнаула Инга Волженина, к которой год назад по ошибке ворвались силовики, до сих пор пытается добиться наказания виновных в пережитом кошмаре, сообщает издание "Сибирь. Реалии".

Правоохранительные органы признают, что штурм дома был ошибкой. Оперуполномоченный Яковлев "должным образом не проверил", кто проживает в доме, а следователь Гусев допустил "вскрытие жилого помещения" без достаточных оснований. Но они не совершали деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность, считают правоохранительные органы.

Такую квалификацию действий семья Волжениных оспаривает, но пока безрезультатно. После обращения в Генпрокуратуру, дело вновь сдвинулось с мертвой точки. В августе текущего года ей сообщили о дополнительной проверке действий лиц, которые повлекли нарушение ее прав.

"За этот год мы дошли от прокуратуры Ленинского района Барнаула и районного суда до Генпрокуратуры и Алтайского краевого суда, где наше дело продвинулось", — рассказала Волженина.

Напомним, ЧП произошло 10 августа 2018 года. Горожанка услышала звон разбившегося стекла в одной из комнат дома. Она подумала, что в жилье пытаются проникнуть грабители. От испуга начала выталкивать мужчин в масках обратно в окно. Во время возникшей потасовки женщина сильно порезала руку.

Оказалось, что люди в масках — это правоохранители, которые ворвались, чтобы провести обыск, санкционированный постановлением суда по делу о краже. Силовики были уверены, что подозреваемый прописан в этом самом доме.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.08.2019 12:26
- гость -

свежо

0  0
30.08.2019 12:29
- гость -

Местные бетмены, негде им развернуться а так хочется что бы как в фильмах, с треском стекол с захватом, наручниками, а получается так вот бабка выталкивает их же из окна, не порежь руку то и вообще бы не проникли. Назвать бы их клоунами, но даже клоуны себя ведут как то адекватнее....

0  0
30.08.2019 12:34
krash

да какая справедливость. тварей вырастили. маски одели и творят что хотят. безнаказанная власть. тот кто ТАМ совершил ошибку никогда за нее не ответит - ибо все подвязано и замазано, дург друга шишки прикрывают. А люди лишь пушечное мясо - абы налоги платили что этих тварей кормить

0  0
30.08.2019 12:41
- гость -

Все нормальные или уже более а пенсии или выдавили в народное хозяйство. Остались по пояс деревянные

0  0
30.08.2019 12:41
- гость -

Пока бандитов в погонах, в России можно привлечь к ответственности только в европейском суде. Главное доказать, что они форму не в ближайшем военторге купили.

0  0
30.08.2019 12:47
- гость -

Эта трусливая свора с бабам и детьми сражаться способна

0  0
30.08.2019 13:06
гость

"От испуга она начала выталкивать мужчин в масках обратно в окно. "

Круто, есть женщины в русских селеньях.)

0  0
30.08.2019 13:15
- гость -

Воюют с женщинами и пенсионерами, как то неправильно это.

0  0
30.08.2019 13:23
- гость -

Судиться с ментами в ментовском государстве - это полнейшая бессмыслица. Менты, депутаты, прокуроры, водители на Q7 - это каста неприкасаемых, для них нет ни законов ни наказаний.

0  0
30.08.2019 13:24
- гость -

13:06, в США, хозяин дома успел бы еще дробью нашпиговать парочку "гостей"...

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30.08.2019 13:32
- гость -

0.08.2019 13:24
- гость -
ну да , до того как ему б отстрелили башку. И то не факт

0  0
30.08.2019 14:12
гость

ответчики не считают, что допустившие "оплошности" люди должны нести за это уголовную ответственность

Да и не надо уголовную, кроме уголовной есть гражданская за имущественный и моральный вред, административная и дисциплинарная вплоть до увольнения за халатность, какую ответственность они уже понесли? Что говорят ответчики? И где тут роль прокуратуры, которая должна объяснить ответчикам, какие еще виды ответственности за такую оплошность предусмотрены?

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30.08.2019 14:20
- гость -

Основная причина как была так и осталась БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

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