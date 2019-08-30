К семье из Барнаула по ошибке ворвались силовики, но "никто не виноват"

Жительница Барнаула Инга Волженина, к которой год назад по ошибке ворвались силовики, до сих пор пытается добиться наказания виновных в пережитом кошмаре, сообщает издание "Сибирь. Реалии".

Правоохранительные органы признают, что штурм дома был ошибкой. Оперуполномоченный Яковлев "должным образом не проверил", кто проживает в доме, а следователь Гусев допустил "вскрытие жилого помещения" без достаточных оснований. Но они не совершали деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность, считают правоохранительные органы.

Такую квалификацию действий семья Волжениных оспаривает, но пока безрезультатно. После обращения в Генпрокуратуру, дело вновь сдвинулось с мертвой точки. В августе текущего года ей сообщили о дополнительной проверке действий лиц, которые повлекли нарушение ее прав.

"За этот год мы дошли от прокуратуры Ленинского района Барнаула и районного суда до Генпрокуратуры и Алтайского краевого суда, где наше дело продвинулось", — рассказала Волженина.

Напомним, ЧП произошло 10 августа 2018 года. Горожанка услышала звон разбившегося стекла в одной из комнат дома. Она подумала, что в жилье пытаются проникнуть грабители. От испуга начала выталкивать мужчин в масках обратно в окно. Во время возникшей потасовки женщина сильно порезала руку.

Оказалось, что люди в масках — это правоохранители, которые ворвались, чтобы провести обыск, санкционированный постановлением суда по делу о краже. Силовики были уверены, что подозреваемый прописан в этом самом доме.