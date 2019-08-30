В дом жительницы Барнаула по ошибке ворвались силовики, но "никто не виноват"

Жительница Барнаула, в дом к которой по ошибке ворвались силовики, уже год мотается по судам, чтобы найти и привлечь к ответственности виновника ее травмы и порчи имущества. Об этом сообщает издание "Сибирь. Реалии".
"За этот год мы дошли от прокуратуры Ленинского района Барнаула и районного суда до Генпрокуратуры и Алтайского краевого суда, где наше дело продвинулось, – рассказала Инга Волженина. — Суд в июне отменил все предыдущие решения, а Генпрокуратура уже в августе положительно ответила на нашу жалобу".
Она намерена привлечь к уголовной ответственности лиц, которые нарушили ее законные конституционные права.
Правоохранительные органы признают, что штурм дома был ошибкой. Оперуполномоченный должным образом не проверил, кто проживает в доме, а следователь допустил "вскрытие жилого помещения" без достаточных оснований. Но ответчики не считают, что допустившие "оплошности" люди должны нести за это уголовную ответственность.
Напомним, ЧП произошло 10 августа 2018 года. Горожанка услышала звон разбившегося стекла в одной из комнат дома. Она подумала, что в жилье пытаются проникнуть грабители. От испуга начала выталкивать мужчин в масках обратно в окно. Во время возникшей потасовки женщина сильно порезала руку.
Оказалось, что люди в масках — это правоохранители, которые ворвались, чтобы провести обыск, санкционированный постановлением суда по делу о краже. Силовики были уверены, что подозреваемый прописан в этом самом доме.
Комментарии
свежо
Местные бетмены, негде им развернуться а так хочется что бы как в фильмах, с треском стекол с захватом, наручниками, а получается так вот бабка выталкивает их же из окна, не порежь руку то и вообще бы не проникли. Назвать бы их клоунами, но даже клоуны себя ведут как то адекватнее....
да какая справедливость. тварей вырастили. маски одели и творят что хотят. безнаказанная власть. тот кто ТАМ совершил ошибку никогда за нее не ответит - ибо все подвязано и замазано, дург друга шишки прикрывают. А люди лишь пушечное мясо - абы налоги платили что этих тварей кормить
Все нормальные или уже более а пенсии или выдавили в народное хозяйство. Остались по пояс деревянные
Пока бандитов в погонах, в России можно привлечь к ответственности только в европейском суде. Главное доказать, что они форму не в ближайшем военторге купили.
Эта трусливая свора с бабам и детьми сражаться способна
"От испуга она начала выталкивать мужчин в масках обратно в окно. "
Круто, есть женщины в русских селеньях.)
Воюют с женщинами и пенсионерами, как то неправильно это.
Судиться с ментами в ментовском государстве - это полнейшая бессмыслица. Менты, депутаты, прокуроры, водители на Q7 - это каста неприкасаемых, для них нет ни законов ни наказаний.
13:06, в США, хозяин дома успел бы еще дробью нашпиговать парочку "гостей"...
0.08.2019 13:24
- гость -
ну да , до того как ему б отстрелили башку. И то не факт