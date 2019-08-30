В дом жительницы Барнаула по ошибке ворвались силовики, но "никто не виноват"

Жительница Барнаула, в дом к которой по ошибке ворвались силовики, уже год мотается по судам, чтобы найти и привлечь к ответственности виновника ее травмы и порчи имущества. Об этом сообщает издание "Сибирь. Реалии".

"За этот год мы дошли от прокуратуры Ленинского района Барнаула и районного суда до Генпрокуратуры и Алтайского краевого суда, где наше дело продвинулось, – рассказала Инга Волженина. — Суд в июне отменил все предыдущие решения, а Генпрокуратура уже в августе положительно ответила на нашу жалобу".

Она намерена привлечь к уголовной ответственности лиц, которые нарушили ее законные конституционные права.

Правоохранительные органы признают, что штурм дома был ошибкой. Оперуполномоченный должным образом не проверил, кто проживает в доме, а следователь допустил "вскрытие жилого помещения" без достаточных оснований. Но ответчики не считают, что допустившие "оплошности" люди должны нести за это уголовную ответственность.

Напомним, ЧП произошло 10 августа 2018 года. Горожанка услышала звон разбившегося стекла в одной из комнат дома. Она подумала, что в жилье пытаются проникнуть грабители. От испуга начала выталкивать мужчин в масках обратно в окно. Во время возникшей потасовки женщина сильно порезала руку.

Оказалось, что люди в масках — это правоохранители, которые ворвались, чтобы провести обыск, санкционированный постановлением суда по делу о краже. Силовики были уверены, что подозреваемый прописан в этом самом доме.