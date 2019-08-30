Перед 1 сентября в Барнауле проверили поведение детей и водителей на дороге

Детям объяснили важность соблюдения правил на дорогах / Фото: Госавтоинспекция Барнаула
В преддверии начала учебного в Барнауле провели профилактическое мероприятие "Иди по безопасному пути", чтобы объяснить водителям и пешеходам, как вести себя на дороге, рассказали в городской Госавтоинспекции.
Итогом мероприятия стали 42 административных материала, в том числе девять в отношении водителей, не пропускающих пешеходов, и в отношении семи пешеходов, которые решили перейти дорогу не по правилам.
Также были проведены 227 бесед с участниками дорожного движения, 163 из них с детьми и 33 с родителями. Им объяснили важность правильного поведения на дороге.
Ранее сообщалось, что родительский патруль будет следить за детьми и взрослыми на дорогах Барнаула.
Комментарии
Да да ...еду сегодня по объездной вокруг новоселикатного с Октябрьского - стоят - останавливают всех подряд.
Говорю причина остановки? - мне в ответ - проверка документов. Говорю - это не причина, но хрен с вами спорить некогда, ТОРОПЛЮСЬ. Люди, говорю утром на работу едут - работать, а вы стоите тут задерживаете людей своим раздолбайством незаконным. Потом после вас человек, дабы не опоздать на работу возможно будет лететь сломя голову создавая аварийные ситуации - вот так вы за порядком следите? Останавливая без нарушений и причин для остановки всех подряд.
А эта
гнидатоварищ миллиционер отвечает - Ездите на электричках и автобусах чтобы вам было удобнее. (Совсем хренели голубые) - говорю я тебя забыл спросить на чем мне ездить.
Настроение только с утра испортили, вернули документы, тронулся, резко, чтоб в пыли оставить этих
дятловдоблесных хранителей правопорядка. Благо на обочине грунтовка, эффект норм вышел ).
Так вот походу стояли план добивали для отчетности.
Надо было еще в рыло дать, что бы знали кого остановили.
30.08.2019 13:17
krash
если бы в "Свободной Америке" ты так себя повёл с полицейским, тебе вряд ли бы удалось написать сей пост (у них в тюрьме интернета тоже нету, да и на том свете нету)
30.08.2019 13:33
- гость -
Он забыл кота с лампой разместить перед своими россказнями.
вононоче то то смотрю все с великов слазиют перед ПП, ну ничё, завтра все опять начнут все нарушать
30.08.2019 13:33
- гость -
В свободной америке никому в голову не придёт просто так остановить документы проверить.
30.08.2019 13:33
- гость - повторюсь - я веду себя с людьми ровно так как они со мной. Ехал не нрушая, никого не трогая - х..е надо?
Сомневаюсь, что в свободной америке бы так сделали. Еще и умника включать советами на чем мне ездить при этом сам не понимая разницы в причине остановки и в проверке документов.
Я уважаю некоторых сотрудников, которые реально работают и приносят пользу - а вот этот МУСОР он и есть МУСОР на дороге. Толку от него ноль. Забывают они, или не знают (ибо молодой уж очень он) о его истинном предназначении.