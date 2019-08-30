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Житель Алтая признался в прошлогодней краже продуктов и сдал двух товарищей

, ИА "Амител"
Трое товарищей перекусили гидравлическими ножницами металлическую решетку на окне и залезли в магазин
На Алтае раскрыта прошлогодняя кража продуктов в магазине / Фото: 22.мвд.рф

На Алтае раскрыта прошлогодняя кража продуктов в магазине / Фото: 22.мвд.рф

Полицейские задержали троих жителей Алтайского края, которых подозревают в краже, сообщает региональное МВД.

"Благодаря собранным экспертом-криминалистом с места преступления уликам, установлена личность одного из подозреваемых", – рассказали в ведомстве.

Задержанный мужчина сразу признался в преступлении и сообщил, что вместе с ним были еще два товарища.

Выяснилось, что в июле 2018 года в селе Новая Жизнь двое местных жителей и их знакомый залезли в один из магазинов, откуда забрали продукты питания и видеорегистратор. Для этого они перекусили гидравлическими ножницами металлическую решетку на окне. И пока один дежурил, двое "работали" внутри.

Сумма ущерба, причиненного владельцу магазина, составила около 30 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что экс-работники обокрали шинный завод в Барнауле на 39 млн рублей. Был вынесен приговор сразу 36 участникам преступной группы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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