Житель Алтая признался в прошлогодней краже продуктов и сдал двух товарищей

Полицейские задержали троих жителей Алтайского края, которых подозревают в краже, сообщает региональное МВД.

"Благодаря собранным экспертом-криминалистом с места преступления уликам, установлена личность одного из подозреваемых", – рассказали в ведомстве.

Задержанный мужчина сразу признался в преступлении и сообщил, что вместе с ним были еще два товарища.

Выяснилось, что в июле 2018 года в селе Новая Жизнь двое местных жителей и их знакомый залезли в один из магазинов, откуда забрали продукты питания и видеорегистратор. Для этого они перекусили гидравлическими ножницами металлическую решетку на окне. И пока один дежурил, двое "работали" внутри.

Сумма ущерба, причиненного владельцу магазина, составила около 30 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что экс-работники обокрали шинный завод в Барнауле на 39 млн рублей. Был вынесен приговор сразу 36 участникам преступной группы.