Реконструкция тренировочной базы "Динамо" в Барнауле сдвинулась с мертвой точки

Ремонтные работы на тренировочной базе "Динамо" в Барнауле должны начаться в 2020 году, сообщили в Министерстве спорта Алтайского края.

"Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию базы, которая уже много лет находится в аварийном состоянии", – рассказали в ведомстве.

Тренировки на спортивной базе проводят воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по футболу "Динамо", футболисты "Динамо-Барнаул" и команда инваспортсменов "Динамо-Алтай".

За последние годы здание, в котором находятся раздевалки, рабочие кабинеты и игровой зал, пришло в плачевное состояние. Протекает кровля, рушатся стены, плесень проникла в кабинеты. Температура в помещениях в зимнее время на уровне +15 градусов.

В начале 2019 года на базе "Динамо" побывал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. После осмотра аварийного объекта было решено включить его в Краевую адресную инвестиционную программу. Благодаря этому 26 августа удалось заключить контракт на реконструкцию здания. До конца ноября будет подготовлен проект. Ремонтные работы, по плану, должны начаться в 2020 году.

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