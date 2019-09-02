Расположенный в квартале 2009 жилой комплекс "Матрёшки" – один из самых популярных среди покупателей квартир на первичном рынке. Причина тому – продуманное до мелочей жильё и доступная стоимость квадратного метра.

Из восьми домов жилого комплекса три уже сданы в эксплуатацию – это объекты по ул. Балтийской, 95, 97, 99, и еще пять многоэтажек находятся на стадии строительства.

БАЛТИЙСКАЯ, 93: 550 КВАРТИР С ОТДЕЛКОЙ "ПОД КЛЮЧ"

Недавно ООО ИСК "ВИРА-Строй" запустило продажи по эскроу-счетам в новом каркасно-кирпичном доме по ул. Балтийской, 93. Эскроу-счета открываются в ПАО "Сбербанк". В наличии 550 квартир площадью от 22 до 93 кв. м: студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные квартиры и "евродвушки".

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Передача ключей жильцам планируется до 27 декабря 2020 года. Все квартиры будут сдаваться с отделкой "под ключ": матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам не один десяток лет, стены обклеены флизелиновыми обоями современного дизайна, на полу – линолеум с расцветкой "под ламинат", входные двери, межкомнатные двери с элементами декора, в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка, установлена сантехника (ванная, раковина, унитаз, смесители).

Только взгляните на современные и удобные планировки квартир в новом доме по ул. Балтийской, 93:

1 секция, типовой этаж

3 секция, типовой этаж

4 секция, типовой этаж

"Матрёшки" – микрорайон с максимально удобной для проживания средой, в котором безопасность сочетается с комфортом и уютом. Уделено особое внимание формированию безопасной и дружественной атмосферы, придомовой территории, прогулочным зонам и детским комплексам, площадкам для отдыха и спорта, зонам для выгула домашних животных, подземным парковкам. Все это – особенности квартальной застройки, где есть все необходимые условия для комфортного проживания: хорошая инфраструктура, супермаркеты, школы, детские сады, транспортная доступность.

Успейте стать владельцем современного и комфортного жилья!

По всем вопросам приобретения квартир вы можете обратиться в офис "VS-Недвижимость" – единственного официального представителя ООО ИСК "ВИРА-Строй" в г. Барнауле.

Офис "VS-Недвижимость":

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б, 3 этаж

тел. (3852) 22-39-49

пн-пт – 09:00-18:00, сб-вс – выходной

Дополнительный офис продаж, офис "VS-Недвижимость":

г. Барнаул, ул. Балтийская, 95

тел. (3852) 22-39-49, 8-905-927-31-13 – экскурсии

пн, вт, чт, пт – 09:00-19:00, ср – 10:00-18:00,

сб – 10:00-14:00, воскресенье – выходной

ЖК "Матрешки" – застройщик ООО ИСК "ВИРА-Строй". Эскроу-счета открываются в ПАО "Сбербанк". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф/ и matreshki-barnayl.ru